İngiltere'deki ABD üslerinde en üst düzey alarm! Sirenler çaldı

İngiltere'deki ABD askeri üslerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik alarmı en yüksek seviyeye çıkarılırken, Lakenheath Hava Üssü'nde sirenler çalmaya başladı.

ABD ÜSLERİNDE EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİNE GEÇİLDİ

Birleşik Krallık'ta bulunan ABD askeri üslerinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. ABD ordusunun askeri tesislerini ve personelini korumak amacıyla kullandığı FPCON (Force Protection Condition) sistemi kapsamında alarm seviyesi Delta olarak belirlendi. Delta seviyesi, ABD ordusunun güvenlik sınıflandırmasında uyguladığı en yüksek koruma düzeyi olarak biliniyor. Bu seviyeye geçilmesi, askeri tesislerde olağanüstü güvenlik tedbirlerinin devreye alınması anlamına geliyor. Kararın hangi güvenlik değerlendirmesi doğrultusunda alındığına ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

LAKENHEATH HAVA ÜSSÜ'NDE SİRENLER ÇALIYOR

Güvenlik seviyesinin yükseltilmesinin ardından İngiltere'deki RAF Lakenheath Hava Üssü'nde sirenlerin çaldığı bildirildi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait olan ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Avrupa'daki Amerikan askeri varlığı açısından stratejik önem taşıyor. Lakenheath, ABD Hava Kuvvetleri'nin 48. Avcı Kanadı'na ev sahipliği yapıyor. Üste F-15E ve F-35A savaş uçakları bulunuyor. Sirenlerin hangi nedenle devreye girdiği ve alarm durumunun ne kadar süreceği henüz açıklığa kavuşmadı.

FPCON DELTA SEVİYESİ NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan FPCON sistemi, askeri tesislere yönelik terör tehdidi ve güvenlik risklerine karşı uygulanacak koruma tedbirlerini belirliyor. Sistem, Normal, Alpha, Bravo, Charlie ve Delta olmak üzere beş farklı seviyeden oluşuyor. Delta, sistemin en yüksek alarm seviyesi. Bu seviye, genellikle bir terör saldırısının gerçekleştiği veya belirli bir bölge ya da tesise yönelik yakın bir saldırı tehdidini gösteren istihbaratın bulunduğu durumlarda uygulanıyor.

Kaynak: Haberler.com