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Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

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Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu Haber Videosunu İzle
Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu
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İngiltere'de eşinin sevgilisiyle yüzleşen bir adam ile karşısındaki kişi arasında kavga çıktı. Asansör önünde başlayan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüşürken kavga sırasında adamlardan birinin sakalı koptu.

İngiltere'de eşinin sevgilisiyle yüzleşen bir adam ile karşısındaki kişi arasında kavga çıktı. 

Asansör önünde başlayan gerginlik kısa sürede fiziksel mücadeleye dönüştü. Taraflar birbirlerine müdahale ederken yaşananlar kameraya yansıdı.

KAVGA SIRASINDA SAKALI KOPTU

Arbedenin en dikkat çekici anı ise adamlardan birinin sakalının kopması oldu. Kavganın ortasında yaşanan bu beklenmedik olay görüntülere yansırken taraflar arasındaki mücadelenin nasıl sonuçlandığına ilişkin bilgi edinilemedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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