Jeremy Doku kimdir? Türkiye karşısında ilk 11'de başlayan Belçikalı kanat kaç yaşında?

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Belçika, İzmir'de Jeremy Doku'yla sahaya çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Belçika 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı ve Manchester City'nin 24 yaşındaki kanat oyuncusu konuk takımın ilk 11'indeydi.

JEREMY DOKU TÜRKİYE MAÇINDA OYNUYOR MU?

Jeremy Doku, Türkiye maçında oynuyor ve karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maç öncesi yayımlanan muhtemel kadrolarda adı yoktu.

Belçika sahaya Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku ve De Ketelaere ile çıktı. Maçı İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetiyor, karşılaşma ATV'den naklen yayımlanıyor.

JEREMY DOKU KİMDİR?

Jeremy Doku, Manchester City'de ve Belçika Milli Takımı'nda kanatta oynayan Belçikalı futbolcu. Tam adı Jérémy Baffour Doku, Gana kökenli. Boyu 1,73.

Topu ayağında tutup rakibini geçmeye çalışan bir oyuncu olarak biliniyor. Altyapıdan çıktığı Anderlecht'ten sonra Fransa'da ve İngiltere'de oynadı.

JEREMY DOKU KAÇ YAŞINDA?

Jeremy Doku 24 yaşında. 27 Mayıs 2002'de doğdu.

JEREMY DOKU NERELİ?

Jeremy Doku Antwerpenli. Kentin Borgerhout semtinde doğdu; çocukluğunda Antwerp kulüplerinden KVC Olympic Deurne, Tubantia Borgerhout ve Beerschot'ta top oynadı.

JEREMY DOKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jeremy Doku'nun profesyonel kariyeri Anderlecht'te başladı, oradan Rennes'e, sonra Manchester City'ye geçti. Anderlecht altyapısına 2012'de girdi ve ilk profesyonel maçına 25 Kasım 2018'de Sint-Truiden karşısında çıktı. Brüksel ekibinde 37 maçta 6 gol attı, 7 gole de pas verdi.

Rennes, 5 Ekim 2020'de Doku'yu beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Fransız kulübü bu transfer için 26 milyon euro artı bonus ödedi; o güne kadar kulüp tarihinin en pahalı transferiydi.

JEREMY DOKU MANCHESTER CITY'YE NE ZAMAN GELDİ?

Jeremy Doku, Ağustos 2023'te Manchester City'ye geldi. Kulüp 24 Ağustos 2023'te beş yıllık sözleşmeyi duyurdu; o yaz Mateo Kovacic ile Josko Gvardiol'den sonra alınan üçüncü oyuncuydu. City, Rennes'e 55 milyon sterlin ödedi.

İngiltere'deki ilk sezonunda, 2023-24'te Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

JEREMY DOKU MİLLİ TAKIMDA İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKTI?

Jeremy Doku, Belçika A Milli Takımı'ndaki ilk maçına 5 Eylül 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka karşısında çıktı. Üç gün sonra İzlanda'nın 5-1 yenildiği maçta ilk golünü attı.

Belçika'nın Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. Euro 2024'te ise takımının bütün maçlarına ilk 11'de başladı.