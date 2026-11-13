Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İngiltere Başbakanı Burnham, Brüksel zirvesi öncesi AB ile anlaşma olacağına inanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, AB ile karşılıklı kazanç sağlayacak bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi. Burnham, 20 Kasım'da Brüksel'deki zirve öncesi anlaşmanın İngiliz tüketicilere daha düşük fiyat ve işletmelere daha düşük maliyet sağlayabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Birliği (AB) ile her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını belirtti.

Burnham, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İngiltere ile AB arasında 20 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek zirve öncesinde yürütülen müzakerelere değinen Burnham, tarafların karşılıklı taleplerini masaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Burnham, "İngiltere ve Avrupa için her iki tarafın da kazanacağı iyi bir anlaşma yapılabileceğine inanıyorum." dedi.

Olası anlaşmanın, İngiliz halkının 2016'daki Brexit referandumunda oy verdiğini düşündüğü ayrılık modeline daha fazla benzeyebileceğini kaydeden Burnham, müzakerelerin son ana kadar sürebileceğine işaret etti.

Burnham, anlaşmanın İngiliz tüketiciler için daha düşük fiyatlar, işletmeler için daha düşük maliyetler ve ülke ekonomisi için daha fazla büyüme sağlayabileceğinin altını çizdi.

Anlaşmadan "elde edilebilecek gerçekten büyük kazanımlar olduğunu" vurgulayan Burnham, "Önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın sonuçlandırılmasını sağlamak için mücadele edeceğim." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Burnham'ın, ülkesinin AB ile ilişkilerini yeniden şekillendirme çabaları kapsamında, 20 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek zirvede AB liderleriyle görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti20

23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de düğün günü kana bulandı! Gelin arabasını İsrail vurdu, damadın arkadaşı öldü

Gelin arabasından geriye bu görüntü kaldı
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri12

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Hindistan'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi öldü

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

Müşteri çekmek için yaptığına bakın
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Milli futbolcuyla aşk yaşadığını itiraf etti
İsveç'ten topluma uyum sağlayamayan göçmenler için şaşırtan karar

Göçmenler için düğmeye basıldı! Bunu yapanlar kapı dışarı ediliyor