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David Walliams hakkında cinsel suç soruşturması başlatıldı

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David Walliams hakkında cinsel suç soruşturması başlatıldı
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Little Britain'ın yıldızı ve çok satan çocuk kitaplarının yazarı David Walliams hakkında Londra polisi, geçmişe dönük ciddi cinsel suç iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı.

BBC'nin haberine göre, Londra Emniyet Müdürlüğü (Metropolitan Police), İngiliz komedyen, televizyon yüzü ve çocuk kitapları yazarı David Walliams hakkında "ciddi cinsel suç" iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturma, ITV News ve The Guardian'ın birkaç kadının Walliams'ı cinsel tacizle ve uygunsuz davranışla suçladığını ortaya koyan haberlerinin ardından geldi. Polis, incelenen iddiaların bu haberlerdekilerden ayrı olduğunu, ancak dedektiflerin söz konusu haberleri de suç unsuru bulunup bulunmadığını belirlemek için incelediğini açıkladı.

Polisin cuma günü yaptığı açıklamada, "şu anda 50'li yaşlarındaki bir erkeği kapsayan, geçmişe dönük çok sayıda ciddi cinsel suç iddiası" alındığı belirtildi. Başvuran kişilere uzman polislerin destek verdiği kaydedildi.

Dedektif Başkomiser Mike Cagney de cinsel suç mağduru olan herkesi, olayın ne zaman yaşandığına bakmaksızın polise başvurmaya çağırdı.

İddialar, Walliams'ın haberlerin yayımlanmasını engellemek için açtığı davayı kaybetmesinin ardından kamuoyuna yansımıştı. Haberlerde yayınevi HarperCollins'teki genç bir çalışanla ilişki ve Britain's Got Talent kulislerinde uygunsuz davranış iddialarına da yer verildi.

Walliams ise iddiaları reddetti. Gazetecilere yazdığı mektupta "Cinsel avcı değilim. Yasaları çiğnemedim" diyen ünlü isim, geçmişte ilişki yaşadığı bazı kişilere karşı zaman zaman düşüncesizce davrandığını kabul edip pişman olduğunu söyledi; ancak ünlü olmanın getirdiği gücü hiçbir zaman kötüye kullanmadığını vurguladı.

Walliams, 2000'lerin başında BBC'nin skeç programı Little Britain ile ün kazanmış, ITV'nin yetenek yarışması Britain's Got Talent'ta jüri üyeliği yapmış ve çok satan çocuk kitapları serisiyle tanınmıştı.

Kaynak: BBC

BBC
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