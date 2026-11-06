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AP, Thomas Markle'ın Florida'da federal ajanlarca gözaltına alındığını iddia etti

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AP'nin bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı habere göre Thomas Markle'ın bugün Florida'da federal ajanlarca çocuk cinsel istismarı materyalleriyle ilişkili suçlamalar kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Markle daha önce hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın, "çocuk cinsel istismarı materyalleriyle ilişkili suçlamalar" kapsamında ABD'de gözaltına alındığı iddia edildi.

The Associated Press (AP) ajansının konuya ilişkin bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberinde, Thomas Markle'ın, bugün yerel saatle sabah saatlerinde Florida eyaletinde gözaltına alındığı öne sürüldü.

Haberde, Markle'ın, "çocuk cinsel istismarı materyalleriyle ilgili suçlamalar" kapsamında federal ajanlar tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de, Thomas Markle hakkında, 2019'da, İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren mektup aldıklarını, ancak başka ülkelerin polis teşkilatlarını bilgilendirmediklerini açıklamıştı.

Sussex Düşesi Meghan'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Kızıyla yakın ilişki içinde olmayan ve son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, çift 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişlerdi.

Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için, Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu.

Kaynak: AA
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