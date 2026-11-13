Russell Brand'e yeni suçlamalar: Netflix belgeseli 'Open Secret' yayımlandı

BBC'nin haberine göre, bu hafta tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından hapis cezasına çarptırılan İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand hakkında yeni iddialar gün yüzüne çıktı. The Times gazetesinin haberinde ve Netflix'te yayımlanan yeni bir belgeselde birçok kadın, Brand'den gördükleri iddia edilen kötü muameleyi anlattı.

Brand, Londra'daki duruşmada bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan suçlu bulunmuş, pazartesi günü 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının yedi yılını cezaevinde geçirmesi bekleniyor. Brand suçlamaları reddetmiş, iki ayrı tecavüz suçlamasından ve bir uygunsuz saldırı girişimi suçlamasından ise beraat etmişti.

The Times, altı kadının daha Brand'i cinsel taciz ve yırtıcı davranışla suçladığını, bu iddiaların ceza davası sona erene kadar yayımlanamadığını yazdı. Brand, rıza dışı cinsel ilişkiyi her zaman reddetti.

Gazetenin haberi perşembe akşamı yayımlanırken "Russell Brand: Open Secret" (Russell Brand: Herkesin Bildiği Sır) adlı Netflix belgeseli cuma sabahı izleyiciyle buluştu. Belgeselde, yirmili yaşlarında Brand'le ilişkisi olduğunu söyleyen ve gerçek adı verilmeyen bir kadın, korunma kullanması için yalvarmasına rağmen Brand'in durmadığını anlattı. Kadının anlatımı belgeselde bir oyuncu tarafından canlandırıldı.

Brand'in eski sevgililerinden Jordan Martin de belgeselde, bir otelde telefonunun Brand tarafından parçalandığını ve ardından cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Martin, Brand'in kıskanç ve kontrolcü olduğunu, dişlerini diş etleri kanayana kadar fırçalatmak istediğini söyledi. The Times, en az beş kadının Brand'in kendilerine benzer şekilde diş fırçalattığını anlattığını yazdı.

Polis, Brand'in iki kadının daha yaptığı tecavüz başvuruları nedeniyle soruşturulduğunu açıkladı. Londra Emniyeti, dava sürerken kendileriyle iletişime geçen kişilerin verdiği bilgileri de incelediğini bildirdi. Brand, Londra'daki Wandsworth Cezaevi'nde tutuluyor. BBC, yeni iddialarla ilgili Brand'in avukatlarından yanıt istedi.

Kaynak: BBC