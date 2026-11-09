ALTİD Başkanı Özcan, Alanya'nın pazar mozaiğiyle krizlere dayanıklı olduğunu söyledi

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Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerden turist ağırlayan Alanya'nın sahip olduğu pazar çeşitliliğiyle turizmde güçlü bir destinasyon olduğunu belirtti.

Özcan, AA muhabirine, haziran sonu ve temmuz başından itibaren sektörün toparlandığını söyledi.

Tesislerde doluluk oranlarının yükseldiğini belirten Özcan, "Çok şükür kazasız belasız bir sezonun sonuna geldik. Ekim ayında maalesef hava muhalefeti biraz şartları zorladı ve beklentimizin biraz altında kaldı. Artık kışın eksikliklerimizi giderip önümüzdeki sezona hazırlıklarımızı yapacağız." dedi.

Turizmde farklı alanlar öne çıkıyor

Alanya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Özcan, sağlık, spor, tarih ve kültür turizminde de gelişme yaşandığını kaydetti.

Özcan, sağlık turizminde İstanbul ve Antalya'nın ardından Alanya'nın da öne çıkmaya başladığını belirterek, diş tedavisi, botoks ve saç ekimi gibi uygulamaların bölgeye olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Syedra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının da turizme katkı sağlayacağını ifade eden Özcan, antik kentin gün yüzüne çıkarılmasıyla bölgenin kültür turizmi potansiyelinin güçleneceğini dile getirdi.

Özcan, sezon genelinde ortalama doluluk oranının yüzde 70 civarında gerçekleştiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Turizmde yatak kapasitesinden çok hizmet kalitesinin önem taşıdığına dikkati çeken Özcan, yatırımcıların yeni otel yapmak yerine mevcut tesisleri yenileyerek kaliteyi yükseltmesinin daha yararlı olacağını belirtti.

Pazar çeşitliliği en büyük artılarımızdan biri

Alanya'nın başlıca turist kaynaklarının Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olduğunu kaydeden Özcan, farklı pazarlardan ziyaretçi ağırlamanın bölgeyi krizlere karşı daha dayanıklı hale getirdiğini söyledi.

Özcan, "Alanya'nın turist potansiyelini Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oluşturuyor. Bu da bizim ne kadar güzel bir mozaiğe sahip olduğumuzu gösteriyor. Bazı bölgeler sadece İngiliz, Rus ya da Alman pazarına hitap ediyor. Bizim pazar çeşitliliğini yakalamamız krizlerden çok daha az etkilenmemizi sağlıyor. Bu durum en büyük artılarımızdan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Alanya'da bu yıl turizmden 5-6 milyar dolar gelir elde edilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Özcan, 2027 sezonuna ilişkin beklentilerin pozitif olduğunu anlattı.

Gelecek yıl turist sayısının 2026'nın altında kalmasını beklemediğini belirten Özcan, yılbaşından sonra rezervasyonların şekillenmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA