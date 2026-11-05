İngiliz basını Fenerbahçe'nin Liverpool'u yendiği maçta savunma hatalarını yazdı

İngiltere basınında Fenerbahçe maçını yerinde izleyen spor yazarları, Liverpool'un savunma hatalarına ve sarı-lacıvertlilerin Premier Lig kökenli kadrosuna dikkat çekiyor. BBC Spor Servisi adına maçı kaleme alan Aadam Patel, Fenerbahçe'yi eski Liverpool oyuncusu Dirk Kuyt'ın çalıştırdığını hatırlattı.Benzer şekilde Fenerbahçe'nin ilk 11'indeki Ederson, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku gibi isimlerin toplamda 1.000'in üzerinde Premier Lig maçına çıkmış oyuncular olduğuna işaret etti.Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'nın hafta sonu Arsenal karşısında alınan mağlubiyetin ardından kadroda beş değişiklik yaptığını yazan Patel, maça güçlü başlayanın Liverpool olduğunu ancak sahaya Fenerbahçe'nin "ruh" koyduğunu ifade etti.Spor yazarı Patel, maçın oyuncusu olarak Kante'yi seçti ve yazısını şöyle bitirdi: "Liverpool'un İstanbul'da güzel anıları var; 2005 Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'nin başkentinde kazanmışlardı, ancak o günden bu yana burada Türk takımlarına karşı oynadıkları altı maçı da kaybettiler"The Guardian'daki maç yazısı ise "Muriç, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü taçlandırdı; Liverpool savunma hatalarının bedelini ödedi" başlığını taşıyor.Maçı Şükrü Saraçoğlu'nda takip eden Andy Hunter da maç yazısında Fenerbahçe takımında Premier Lig'de oynamış futbolcuların fazlalığına atıf yaptı: "Fenerbahce saflarındaki tanıdık yüzlerin sayısı göz önüne alındığında, karşılaşmada bir Premier Lig maçı havası vardı. "Kuyt'un ilk 11'i, neredeyse Liverpool'unki kadar Premier Lig deneyimine sahipti; Romelu Lukaku, Ederson, N'Golo Kanté, Nélson Semedo, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood toplam 1086 maça çıktı."'Iraola'nın en sarsıcı gecesi'Andy Hunter, Fenerbahçe'ye kıyasla Liverpool kadrosunun toplam Premier Lig maçı tecrübesinin 1241 olduğunu hatırlattı.Liverpool'un ligdeki Arsenal sonrası üst üste ikinci mağlubiyeti aldığına işaret eden Hunter, "Iraola'yı, Pazar günü Arsenal karşısında alınan yenilginin biçimi kadar öfkelendirecektir. Bu, dikkatsizlik sonucu gelen ve kolaylıkla önlenebilecek bir yenilgiydi" diye yazdı.Telegraph gazetesi adına maçı İstanbul'da izleyen Dominic King'in yazısı "Liverpool fiyaskosu, Iraola'ya şimdiye kadarki en sarsıcı gecesini yaşattı" başlığını taşıyor.Dominic King, Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık "ağır mağlubiyet" sonrası Liverpool'un İstanbul'da rahat bir galibiyet almasının beklendiğini yazdı."Ancak çılgın bir gecede yaşananlar bunun tam tersi oldu" diye devam etti.King, İngiliz ekibinin "açıklanamaz ve aptalca savunma hatalarının" Fenerbahçe'nin tarihindeki "en büyük sonuçlardan birini kutlamasına olanak tanıdığını" yazdı.