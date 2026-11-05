Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz temsilcisi karşısındaki galibiyetinin ardından eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sessiz kalmadı. Koca'nın X hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı.

FAHRETTİN KOCA'DAN ESPRİLİ KUTLAMA

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyeti kutlayan Fahrettin Koca, İngiliz ekibinin karşılaşmaya üç galibiyetle gelmesine gönderme yaptı. Eski Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Fenerbahçe, üç galibiyetle gelen Liverpool'un ayağını kaydırdı. Kutluyoruz. İngiltere'de hava yağmurlu ??"