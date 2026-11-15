A HABER CANLI İZLE: İspanya İngiltere maçı hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile İngiltere arasındaki karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak mücadele A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, İspanya-İngiltere maçı hangi kanalda, internetten nasıl izlenir? İşte A Haber canlı yayın ekranı ve karşılaşmanın detayları…

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanacak İspanya-İngiltere karşılaşması A Haber kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından A Haber'i açarak şifresiz şekilde takip edebilecek.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

İspanya-İngiltere maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyenler, A Haber'in resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranına erişebilir. Bilgisayar, cep telefonu ve tablet üzerinden açılabilen yayın sayfası aracılığıyla karşılaşma takip edilebilir.

A Haber canlı izle: https://www.ahaber.com.tr/canli-yayin

Resmi canlı yayın sayfasına girerek A Haber'in televizyon yayınını internet üzerinden izleyebilirsiniz. Yayına erişimde sorun yaşanması halinde internet bağlantısının kontrol edilmesi ve sayfanın yenilenmesi öneriliyor. Görüntü kalitesi internet hızına ve kullanılan cihaza göre değişebilir.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya-İngiltere karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un son hafta mücadelesi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

İspanya-İngiltere maç bilgileri:

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Grup: A Ligi 3. Grup

Stadyum: Riyadh Air Metropolitano

Şehir: Madrid, İspanya

Yayıncı kanal: A Haber

Yayın: Canlı ve şifresiz

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. İspanya-İngiltere karşılaşması A Haber ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından veya A Haber'in resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından ücretsiz takip edebilecek.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇINDA GRUPTA SON DURUM NE?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya, oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kazanarak 15 puanla lider durumda bulunuyor. İngiltere ise dört galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım da grubun ilk iki sırasını garantiledi. İspanya-İngiltere karşılaşması, grup liderliğinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.