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Siber saldırı İngiltere'de gıda tedarik zinciri işletmelerini vurdu, gıda kaybı yok

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Siber saldırı İngiltere'de gıda tedarik zinciri işletmelerini vurdu, gıda kaybı yok
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İngiltere'de gıda tedarik zinciri işletmeleri, Avrupa'da soğutma sistemlerinde sorunlara yol açan siber saldırıdan etkilendi. Bağımsız Et Tedarikçileri Birliği, 300'den fazla üyesi arasında etkilenenler olduğunu, soğutucular boş olduğundan gıda kaybı yaşanmadığını açıkladı.

LONDRA, 4 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin gıda tedarik zincirinde faaliyet gösteren işletmeler, çok sayıda Avrupa ülkesinde soğutma sisteminde aksamalara yol açan siber saldırıdan olumsuz etkilendi.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Üst Yöneticisi Richard Horne salı günü BBC radyosunda yayımlanan açıklamasında, ülkede güvenlik açığı bulunan teknolojilerin hedef alındığı birkaç vaka bildirildiğini duyurdu.

Horne, risk altındaki kuruluşları uyarmak için hızla harekete geçtiklerini söyledi.

İngiltere Bağımsız Et Tedarikçileri Birliği, 300'den fazla üyesi arasında saldırılardan etkilenenler olduğunu açıkladı. İki üye, soğutucularının beklenmedik şekilde buz çözme modunda çalışmaya başladığını bildirirken, bir diğer üye ise soğutma ünitelerindeki sıcaklığın 100 santigrat dereceye kadar yükseldiğini aktardı.

Birlik Sözcüsü Tony Goodger, etkilenen soğutucuların olay anında boş olması sebebiyle gıda kaybı yaşanmadığını ifade etti. Olayı, tedarik zincirinin tüm aşamalarının siber saldırıya uğrayabileceği uyarısı olarak değerlendiren Goodger, gıda sektöründeki tüm işletmeleri teyakkuzda kalmaya çağırdı.

İrlanda, İsveç, Estonya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesindeki süpermarketler, pazartesi günü soğutma sistemlerinde ani sıcaklık artışlarıyla birlikte bazı sorunlar yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
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