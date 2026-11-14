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ABD Avrupa Hava Kuvvetleri, Lakenheath Üssü'ndeki drone faaliyetine müdahale etti

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ABD Avrupa Hava Kuvvetleri, Lakenheath Üssü'ndeki drone faaliyetine müdahale etti
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ABD Avrupa Hava Kuvvetleri, İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü üzerinde izinsiz olduğundan şüphelenilen drone faaliyetine güvenlik personelinin müdahale ettiğini açıkladı. 13 Kasım akşamı olayda personel, uçak ve altyapının etkilenmediği, halka tehdit bulunmadığı bildirildi.

(ANKARA) - ABD Avrupa Hava Kuvvetleri, İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü üzerinde izinsiz olduğundan şüphelenilen drone faaliyetine güvenlik personelinin müdahale ettiğini açıkladı. Olaydan personelin, uçakların ve altyapının etkilenmediği bildirildi.

İngiltere'de ABD askerlerinin bulunduğu RAF Lakenheath Üssü'nde, 13 Kasım akşamı şüpheli drone faaliyeti nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.

ABD Avrupa Hava Kuvvetleri tarafından basına yapılan açıklamada, güvenlik personelinin üs üzerinde izinsiz olduğundan şüphelenilen drone faaliyetine müdahale ettiği belirtildi. Olaydan personelin, uçakların ve altyapının etkilenmediği bildirildi.

Açıklamada, ABD askerleri, ABD'li ve ev sahibi ülkenin sivil çalışanları, yükleniciler ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla İngiliz makamlarıyla yakın iş birliğinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Bölge milletvekili Nick Timothy de yetkililerle görüştüğünü belirterek halka yönelik bir tehdit bulunmadığını ve olayın sona erdiğini açıkladı.

Drone faaliyetinin kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA
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