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Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin

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Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç oyuncusu Kojo Oppong sergilediği kusursuz futbolla taraftarlarından alkış aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ake'nin sakatlığı nedeniyle forma giyen Oppong için ''Sen bu zamana kadar neredeydin'' şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool’u 3-2 devirerek tarihi bir zafere imza atan Fenerbahçe’de, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri genç stoper Kojo Oppong oldu.

OPPONG'TAN KUSURSUZ PERFORMANS

Nathan Ake’nin sakatlığı nedeniyle zorunlu olarak ilk 11’de sahaya çıkan 22 yaşındaki savunmacı, Liverpool’un yıldız hücum hattına karşı sergilediği kusursuz performansla maça damgasını vurdu. Kritik müdahaleleri, soğukkanlı oyunu ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle maça damga vuran Ganalı stoper, Kadıköy tribünlerinden büyük alkış topladı.

''SEN BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİN''

Karşılaşmanın ardından gündeme oturan Oppong için sarı-lacivertli taraftarlar övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Genç stoperin performansına hayran kalan futbolseverler, "Sen bu zamana kadar neredeydin!" yorumlarıyla oyuncunun ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdığını dile getirdi.

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