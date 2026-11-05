Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı, Galatasaray'da oynadı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yaklaşık 24 yıl süren profesyonel futbol kariyerinde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir formalarını giyen Emre, Türkiye A Milli Takımı'nın da uzun yıllar vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. İşte Emre Belözoğlu'nun oynadığı takımlar ve futbolculuk kariyerine dair bilinenler.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Belözoğlu'nun profesyonel kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Galatasaray (1996-2001)

Inter (2001-2005)

Newcastle United (2005-2008)

Fenerbahçe (2008-2012)

Atletico Madrid (2012-2013)

Fenerbahçe (2013-2015)

Başakşehir (2015-2019)

Fenerbahçe (2019-2020)

GALATASARAY YILLARI

Emre Belözoğlu, futbola Galatasaray altyapısında başladı ve genç yaşta A takıma yükseldi. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonlukları yaşayan Emre, 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı. Bu başarılar, genç orta saha oyuncusunun Avrupa'nın dikkatini çekmesini sağladı.

INTER VE NEWCASTLE DÖNEMİ

Emre, 2001 yılında İtalyan devi Inter'e transfer oldu. Milano ekibinde 4 sezon forma giyen Emre, Inter ile İtalya Kupası kazandı. 2005 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olan Emre, İngiliz futbolunda da 3 sezon boyunca forma giydi.

FENERBAHÇE VE ATLETİCO MADRİD

Emre Belözoğlu, 2008 yılında Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerle 2010-2011 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2012 yılında İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Emre, bir sezonun ardından yeniden Fenerbahçe'ye döndü ve 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertlilerle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'DE VEDA

Emre, 2015 yılında Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir'de 4 sezon forma giyen deneyimli oyuncu, 2019 yılında üçüncü kez Fenerbahçe'ye döndü. Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonunun ardından futbolculuk kariyerini Fenerbahçe formasıyla noktaladı.

EMRE BELÖZOĞLU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emre Belözoğlu, Türkiye A Milli Takımı'nın uzun yıllar boyunca önemli isimlerinden biri oldu. Milli formayla 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan kadroda yer aldı. Emre, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan milli takımın da kadrosundaydı.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'DE KAÇ KEZ OYNADI?

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde üç farklı dönemde Fenerbahçe forması giydi. İlk olarak 2008-2012, ardından 2013-2015 ve son olarak 2019-2020 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terletti. Emre, futbolu bıraktıktan sonra kısa bir süre Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini de üstlendi.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Emre, futbolculuk ve yöneticilik dönemlerinin ardından bu kez teknik direktör olarak sarı-lacivertli kulübe döndü. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk lig maçı, 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK deplasmanında oynanacak.