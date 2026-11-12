59 İngiliz milletvekili Gazze yardımını engelleyen İsrailli yetkililere yaptırım istedi

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İngiltere Parlamentosunda 59 milletvekili, şiddetli yağış ve sellerin insani krizi derinleştirdiği Gazze'ye yardımların engelsiz ulaştırılması ve insani yardımları engelleyen İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı içeren önergeye destek verdi.

İktidardaki İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon tarafından 10 Kasım'da parlamentoya sunulan "Gazze'deki Sellere Müdahale" başlıklı 1149 numaralı önerge, 59 milletvekili tarafından imzalandı.

Burgon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, önergesinin 24 saat içinde 50'den fazla milletvekili tarafından imzalandığını duyurdu.

Milletvekili Burgon, Gazze'ye acilen yardım ulaştırılması ve yardımları engelleyen İsrailli yetkililer ile diğer sorumlulara yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinli çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşıyor

İngiliz milletvekili Burgon'un sunduğu önergede, Gazze'de şiddetli yağış ve sellerin yol açtığı insani durumdan derin endişe duyulduğu vurgulanarak, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre yerinden edilmiş on binlerce ailenin barınaklarının zarar gördüğü belirtildi.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşadığına işaret edilen önergede, İsrail'in evlere, drenaj sistemlerine ve temel altyapıya verdiği geniş çaplı zararın sel felaketinin etkilerini ağırlaştırdığı vurgulandı. Ayrıca, BM'nin daha önce yerinden edilmiş 950 bin Filistinlinin sel riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.

Önergede, İngiltere hükümetinden insani yardım, barınma malzemeleri ve yeniden inşa ekipmanlarının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla da Gazze'ye derhal ve kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasını talep etmesi istendi.

Önergede ayrıca, Gazze'de kış aylarında barınma ihtiyacının karşılanması için BM öncülüğünde yürütülen yardım çalışmalarında yüzde 70'lik finansman açığı bulunduğuna işaret edilerek, İngiliz hükümetinden bu açığın kapatılması için uluslararası ortaklarla işbirliği yapması çağrısı yapıldı.

Milletvekilinin önergesinde, İngiltere hükümetine "2026 Küresel İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk Yaptırımları Yönetmeliği" kapsamında, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrailli yetkililere ve diğer sorumlulara yaptırım uygulama çağrısında da bulunuldu.

Kaynak: AA