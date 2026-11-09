Vatan Öz: “Avrupa medyası olarak üvey evlat değiliz, çok güçlü olarak varız var olmaya devam edeceğiz”

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya’da düzenlenen 6. Küresel Medya Buluşması, 32 ülkeden yaklaşık 350 gazeteciyi bir araya getirdi. Buluşmada yapay zekâ, dijital dönüşüm ve gazeteciliğin geleceği ele alındı.

Toplantıda söz alan İngiltere’de yayımlanan Avrupa Gazetesi’nin kurucusu, KGK Dış Medya Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Vatan Öz, konuşmasına Avrupa medyasının konumu ile başladı. KGK bünyesinde dış medyaya bağlı olarak kurulan Avrupa Grubu’nun bir grup olarak değil, başlı başına bir medya olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa medyası olarak üvey evlat değiliz, varız!

Öz, “Avrupa medyası olarak üvey evlat değiliz. Çok güçlü olarak varız, var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Avrupa’da gazetesi, radyosu, ajansı ve televizyonu ile faaliyet gösteren bir yapıdan söz eden Öz, Avrupa Grubu’nun kendi gündemi, kendi gücü ve kendi okuru olduğunu ifade etti.

Dünyanın merkezi Londra

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere’nin başkenti Londra’da KGK’ya kapının açıldığını belirten Öz, bu kapıdan hep beraber geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Öz, konuşmasında KGK’nın Londra’daki çalışmalarına da değindi. KGK heyetinin Londra’da iki kez ağırlandığını belirten Öz, geçen ekim ayında yapılan son programda 40 gazetecinin 4 gün boyunca Londra’da çalıştay ve sergi programlarına katıldığını söyledi.

Şubat ayında İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadı Lordlar Kamarası’nda yapılan açılışı hatırlatan Öz, İngiltere’nin en üst basın kuruluşu Foreign Press Association (FPA) ile toplantının da aynı yerde gerçekleştirildiğini belirtti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in Londra’ya geldiğini belirten Öz, Dim’in, Vatan Öz tarafından hazırlanan bir dizi ziyaret ve temasta bulunduğunu kaydetti.

ÖZ: “Bir milletin dili olmazsa o millet yok olur.”

Konuşmasının devamında Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun dil ve kimlik mücadelesine değinen Öz, “Bir milletin dili olmazsa o millet yok olur. Avrupa medyası olarak Türkçeyi kendi adıma 30 yıldır İngiltere’de yaşatıyorum ve yaşatmaya devam edeceğim. Gazetemiz, Türkçenin unutulmaması ve gençlerimizin asimile olmaması için bir araçtır. Destek olalım” diye konuştu.

Öz, Avrupa’da faaliyet gösteren Türk medyasının Türkiye Basın İlan Kurumu ilanları ve Anadolu Ajansı aboneliği gibi konularda desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu başlıkların KGK gündemine alınmasını ve ilerleme sağlanmasını istedi.

Vatan Öz, konuşmasından 4 gün önce İngiltere’de, Lordlar Kamarası’nda Avrupa Gazetesi’nin 25. yılını kutlamıştı.