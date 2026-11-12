İngiltere'de 2 İran vatandaşı, İran istihbaratına yardım ve casusluktan suçlu bulundu

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İngiltere'ye yasa dışı yollarla giren 2 İran vatandaşının, İran istihbaratına yardım etmek ve ülkede yaşayan Tahran karşıtı gazetecilere yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunmaktan suçlu olduklarına hükmedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Londra'daki Woolwich Ceza Mahkemesinde görülen davada, İran vatandaşı Mostafa Sepahvand yabancı istihbarat servisine yardım etmek ve ciddi şiddet eylemi gerçekleştirme niyetiyle gözetleme faaliyetlerinde bulunmaktan, Farhad Javadi Manesh ise yabancı istihbarat servisine yardım etmekten suçlu bulundu.

41 yaşındaki Sepahvand'ın İngiltere'ye bir tırla, 46 yaşındaki Manesh'in ise küçük bir tekneyle ülkeye yasa dışı giriş yaptığı aktarıldı.

İki sanığın, Ağustos 2024 ile Mart 2025 arasında Londra merkezli Farsça yayın yapan "Iran International" televizyonunda çalışan gazetecilere yönelik gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Sepahvand'ın, İran istihbaratıyla bağlantılı kişilerden talimat aldığı ve hedef alınan kişilerden en az birine şiddet içeren saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Mahkemede sunulan deliller arasında Sepahvand'ın bir gazeteciyi öldürmek için 150 bin sterlin talep ettiğine ilişkin mesajların da bulunduğu belirtildi.

Davada yargılanan üçüncü sanık Shapoor Qalehali Khani Noori ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Sanıkların cezalarının 17 Aralık'ta Londra'daki Old Bailey Ceza Mahkemesinde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Polis : İran'ın İngiltere'ye yönelik tehdidi artıyor

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Komiser Yardımcısı Vicki Evans da yaptığı açıklamada, davanın İran'ın İngiltere'ye yönelik devam eden ve artan tehdidini ortaya koyduğunu belirterek, sanıkların yakalanmasıyla ülkede bir veya daha fazla kişiye yönelik ciddi şiddet eylemlerinin önlendiğini ifade etti.

Evans, davanın 2023'te yürürlüğe giren "Ulusal Güvenlik Yasası" kapsamında İran vatandaşlarının mahkum edildiği ilk dava olduğunun da altını çizdi.

Kaynak: AA