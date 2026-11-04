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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladı

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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladı Haber Videosunu İzle
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçı tribünde takip ederken maç öncesinde kendisine yapılan tezahüratların ardından taraftarlarını selamladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool’u ağırlayan Fenerbahçe’de gözler yeni teknik direktör Emre Belözoğlu’ndaydı. 

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertlilerin başında ilk heyecanını yaşamaya hazırlanan genç teknik adam, kritik karşılaşmayı tribündeki yerinden takip etti.

DESTEĞE ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ

Dev maç öncesinde Kadıköy tribünlerini dolduran binlerce sarı-lacivertli taraftar, yeni teknik direktörlerine büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Maç öncesinde adına yapılan tezahüratlara kayıtsız kalmayan Emre Belözoğlu, ayağa kalkarak taraftarları selamladı ve alkışlarla karşılık verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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