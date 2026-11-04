Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladı

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Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool’u ağırlayan Fenerbahçe’de gözler yeni teknik direktör Emre Belözoğlu’ndaydı.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertlilerin başında ilk heyecanını yaşamaya hazırlanan genç teknik adam, kritik karşılaşmayı tribündeki yerinden takip etti.

DESTEĞE ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ

Dev maç öncesinde Kadıköy tribünlerini dolduran binlerce sarı-lacivertli taraftar, yeni teknik direktörlerine büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Maç öncesinde adına yapılan tezahüratlara kayıtsız kalmayan Emre Belözoğlu, ayağa kalkarak taraftarları selamladı ve alkışlarla karşılık verdi.