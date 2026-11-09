Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Reyhanlı'da marangoz Sefa Can Dede, 150-200 yıllık zeytin ağaçlarını işliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı'da marangoz Sefa Can Dede, 150-200 yıllık zeytin ağaçlarını işliyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde marangoz Sefa Can Dede, son 3 yıldır çürümeye yüz tutan 150-200 yıllık zeytin ağaçlarını satın alıp atölyesinde dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Dede, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ve ABD, Fransa, İngiltere'deki devlet büyüklerine gönderiyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde marangoz Sefa Can Dede (34) çürümeye yüz tutan yaşlı zeytin ağaçlarını sahiplerinden satın alıp, dekoratif ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Reyhanlı'da oturan Sefa Can Dede, marangoz olan babasının yanında küçük yaşlardayken çıraklık yaparak meslek öğrendi. Son 3 yıldır mesleğini öteye taşıyarak dekoratif ürünlere yönelen Dede, bahçeleri gezerek ömrünü tamamlayan zeytin ağaçlarını sahiplerinden satın almaya başladı. Sefa Can Dede, evinin bodrum katında kurduğu atölyesinde çürüyen yaşlı ağaçları işleyip, mobilya ürünlerinin yanı sıra satranç tahtası, kalemlik, saat, figür gibi ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINA GÖNDERİYOR

Özellikle zeytiniyle meşhur Altınözü ilçesindeki ağaçları topladığını söyleyen Dede, "Ömrünü tamamlayan 150-200 yıllık ağaçları epoksi ile işleyerek tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırmak amacıyla bu işe kalkıştım. Bu zanaate önce hobi olarak başladım, daha sonra mesleğim haline geldi. Ürünlerim Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de masaüstü set, kalemlik ve duvar saati gönderdim. ABD, Fransa, İngiltere'deki devlet büyüklerine de gönderdim. Türkiye'deki turistik bölgelerden de çok ilgi görüyor. Hatay zeytini bir dünya markası. Zeytin ağaçlarının ne kadar kıymetli olduğunu zanaatım ile belirgin hale getiriyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye

Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı25

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi29

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
Gazze’de çadırların üzerine kum yığını çöktü: 3’ü çocuk 5 ölü

Gazze’de kahreden olay! Ölenler çocuklar ve kadınlar
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam