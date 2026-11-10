Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

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İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, 2021 yılında katıldığı ABD merkezli dijital koçluk şirketi BetterUp'taki görevinde yeni bir döneme girdi. Beş yıldır şirketin etki yönetiminden sorumlu üst düzey yöneticisi (Chief Impact Officer) olarak çalışan Harry'nin unvanı kıdemli danışman olarak değiştirildi.

YENİ GÖREVİNDE BÜYÜK MÜŞTERİLERE ODAKLANACAK

BetterUp CEO'su Alexi Robichaux, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada Prens Harry'nin bundan sonraki süreçte şirketin büyük kurumsal müşterileriyle yürütülen önemli projelerde görev alacağını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesindeki Harry'ye ait unvan da yeni pozisyonuna uygun şekilde güncellendi.

Robichaux, söz konusu değişikliğin Harry'ye yeni iş fırsatlarını değerlendirmek, yatırım portföyünü genişletmek ve hayır faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için imkan sağlayacağını belirtti.

ŞİRKETLE BAĞLARI DEVAM EDECEK

Görev değişikliğine rağmen Prens Harry'nin BetterUp ile iş birliği sona ermeyecek. Harry'nin kurucusu olduğu Invictus Games Foundation ile şirket arasındaki ortaklık da devam edecek.

BetterUp yönetimi, değişikliği beş yıllık iş birliğinde yeni bir aşama olarak nitelendirirken Harry'nin performansına ilişkin herhangi bir olumsuz açıklamada bulunmadı.

2021 YILINDA İŞ DÜNYASINA ADIM ATMIŞTI

Prens Harry, Mart 2021'de BetterUp'a katılarak kraliyet görevleri sonrasındaki kariyerinde önemli bir adım atmıştı. Dijital koçluk alanında faaliyet gösteren şirkette ruhsal dayanıklılık konusunda farkındalık yaratmak, sosyal çalışmalara yön vermek, içerik geliştirme süreçlerine katkı sağlamak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek gibi sorumluluklar üstlenmişti.

BetterUp, çalışanlara ve yöneticilere liderlik gelişimi, iş performansı ve ruhsal dayanıklılık konularında dijital koçluk hizmetleri sunuyor.