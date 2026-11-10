Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrıldıktan sonra iş dünyasına yönelen Prens Harry'nin, beş yıldır çalıştığı BetterUp şirketindeki görevi değişti. Üst düzey yöneticilik pozisyonundan ayrılan Sussex Dükü, şirkette kıdemli danışman olarak görev yapmaya devam edecek.

  • Prens Harry'nin BetterUp şirketindeki unvanı 'etki yönetiminden sorumlu üst düzey yönetici' (Chief Impact Officer) görevinden kıdemli danışman olarak değiştirildi.
  • BetterUp CEO'su Alexi Robichaux, Prens Harry'nin yeni görevinde şirketin büyük kurumsal müşterileriyle yürütülen önemli projelerde yer alacağını duyurdu.
  • Prens Harry, Mart 2021'de katıldığı BetterUp ile iş birliğini sürdürecek ve Invictus Games Foundation ile şirket arasındaki ortaklık devam edecek.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, 2021 yılında katıldığı ABD merkezli dijital koçluk şirketi BetterUp'taki görevinde yeni bir döneme girdi. Beş yıldır şirketin etki yönetiminden sorumlu üst düzey yöneticisi (Chief Impact Officer) olarak çalışan Harry'nin unvanı kıdemli danışman olarak değiştirildi.

YENİ GÖREVİNDE BÜYÜK MÜŞTERİLERE ODAKLANACAK

BetterUp CEO'su Alexi Robichaux, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada Prens Harry'nin bundan sonraki süreçte şirketin büyük kurumsal müşterileriyle yürütülen önemli projelerde görev alacağını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesindeki Harry'ye ait unvan da yeni pozisyonuna uygun şekilde güncellendi.

Robichaux, söz konusu değişikliğin Harry'ye yeni iş fırsatlarını değerlendirmek, yatırım portföyünü genişletmek ve hayır faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için imkan sağlayacağını belirtti.

ŞİRKETLE BAĞLARI DEVAM EDECEK

Görev değişikliğine rağmen Prens Harry'nin BetterUp ile iş birliği sona ermeyecek. Harry'nin kurucusu olduğu Invictus Games Foundation ile şirket arasındaki ortaklık da devam edecek.

BetterUp yönetimi, değişikliği beş yıllık iş birliğinde yeni bir aşama olarak nitelendirirken Harry'nin performansına ilişkin herhangi bir olumsuz açıklamada bulunmadı.

2021 YILINDA İŞ DÜNYASINA ADIM ATMIŞTI

Prens Harry, Mart 2021'de BetterUp'a katılarak kraliyet görevleri sonrasındaki kariyerinde önemli bir adım atmıştı. Dijital koçluk alanında faaliyet gösteren şirkette ruhsal dayanıklılık konusunda farkındalık yaratmak, sosyal çalışmalara yön vermek, içerik geliştirme süreçlerine katkı sağlamak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek gibi sorumluluklar üstlenmişti.

BetterUp, çalışanlara ve yöneticilere liderlik gelişimi, iş performansı ve ruhsal dayanıklılık konularında dijital koçluk hizmetleri sunuyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Motosikletinin yandığını görünce üzüntüden kendini yere bıraktı

Herkes yardıma koşarken o kendini yere attı
Uçakta telefonla konuşurken söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı! Gerçek bambaşka çıktı

Uçakta söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı
Liverpool'lu Mac Allister'dan Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf

Liverpool'un yıldızından Fenerbahçe maçı için çarpıcı itiraf
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek bir havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi

Tek bir kıvılcım ortalığı cehenneme çevirmeye yetti
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor15

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Çorum'da 4 araç birbirine girdi! Sürücü kaçıp arazide saklandı

Ortalık savaş alanına döndü! Sürücü kaçıp saklandı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı!
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı