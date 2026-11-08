Boris Johnson'dan İstanbul itirafı: Büyükannem Kapalıçarşı'da köle olarak satıldı

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İngiltere'de köle ticareti ve sömürgecilik geçmişiyle yüzleşilmesi yönündeki çağrılar siyasi tartışmaya dönüştü. Eski Başbakan Boris Johnson ise Daily Mail gazetesindeki köşe yazısında tartışmayı Osmanlı dönemine taşıyarak kendi ailesinin geçmişinden örnek verdi.

BÜYÜK BABAANNESİNİN İSTANBUL'DA SATILDIĞINI ANLATTI

Johnson, büyük babaannesinin henüz 13 yaşındayken İstanbul'daki Kapalıçarşı'da köle olarak satılan Çerkes bir kız çocuğu olduğunu söyledi.

Ailesinin geçmişini anlatan Johnson, şu ifadeleri kullandı: "Neyse ki küçük kız şanslıydı. Yardımsever bir Türk kadını onu beğeniyor ve satın alıyor. Eğitiyor ve 43 yaşındaki oğluyla evlendiriyor. Adı Hanife Feride..."

"BİZ DE TAZMİNAT MI İSTEMELİYİZ?"

Johnson, ailesinin geçmişini İngiltere'deki kölelik ve sömürgecilik tartışmalarıyla ilişkilendirerek geçmişte yaşananlardan bugünkü toplumların sorumlu tutulmasını sorguladı.

Eski İngiltere Başbakanı, "Biz Johnsonlar, köle soyundan geliyoruz. Şimdi biz de hali vakti yerinde bir aile olarak tazminat mı istemeliyiz? Neden günümüzün Türk vergi mükellefi, Osmanlı döneminde tamamen farklı bir yargı yetkisi ve yönetimi altında yapılmış eylemler için para ödesin ki?" dedi.

İNGİLTERE'DEKİ ÖZÜR TARTIŞMASI

İngiltere'de tartışmalar, İşçi Partili Başbakan Andy Burnham’ın ülkenin köle ticareti ile sömürgecilik geçmişi nedeniyle özür dilenebileceğini dile getirmesinin ardından alevlendi.

Muhafazakâr Parti cephesinden çağrıya tepki gelirken Johnson da geçmişteki uygulamalar nedeniyle bugünün vergi mükelleflerinden tazminat talep edilmesi fikrine karşı çıktı.

ALİ KEMAL'İN TORUNUNUN OĞLU

Türk kökenleri nedeniyle zaman zaman "Türk Boris" ve "Çankırılı Boris" olarak anılan Johnson, Osmanlı'nın son döneminde gazetecilik ve bakanlık yapan Ali Kemal'in torununun oğlu.

Johnson'ın ailesinin Osmanlı geçmişine ilişkin açıklamaları, İngiltere'deki tartışmaya Türkiye'yi de dahil etti.

Kaynak: Haberler.com