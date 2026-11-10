İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

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İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki David Curtis'in eşinden gizlediği ikinci evliliği mahkemede sonuçlandı. Sözleşme yöneticisi olarak çalışan Curtis, Nisan 2025'te 16 yıllık eşi Kirsty ile ailece yemek yedikten sonra işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak 51 yaşındaki eşinin bir daha eve dönmesini beklediği adam, İngiltere yerine Tayland'ın yolunu tuttu. Curtis'in burada başka bir kadınla evlenmesi, 16 yıllık evliliğin ardından yaşananları yargıya taşıdı.

EŞİNE ONU SEVDİĞİNİ SÖYLEYİP ORTADAN KAYBOLDU

Ailece yenilen akşam yemeğinin sonunda eşine onu sevdiğini söyleyen Curtis, işe gideceğini belirterek evden çıktı. Günler geçmesine rağmen dönmeyen adam, bir süre sonra Kirsty'ye mesaj göndererek evliliklerine ara vermek istediğini ve psikolojik açıdan zor bir dönemden geçtiğini bildirdi. Dünya turuna çıkacağını, ardından eve döneceğini söyleyen Curtis, daha sonra eşini bütün iletişim kanallarından engelledi.

Kocasının pasaportunun da evde olmadığını fark eden Kirsty, yaşananların ardından boşanma davası açtı. Ancak eşinin nerede olduğunu ve gerçekte ne yaptığını öğrenmesiyle olay bambaşka bir boyut kazandı.

KENDİSİNDEN 21 YAŞ KÜÇÜK KADINLA EVLENDİ

Tayland'a giden Curtis'in burada bir eğlence mekanında tanıştığı 35 yaşındaki Kwanta Satipjan ile ilişki yaşamaya başladığı ortaya çıktı. İngiltere'deki ilk evliliği hukuken sona ermemesine rağmen Curtis, Kasım 2025'te Satipjan ile evlendi.

İkinci evliliğini ailesinden gizlemeye çalışan Curtis, yakınlarına Facebook üzerinden düğün davetiyeleri gönderdi. Yeni eşinin de evliliklerine ve İngiltere'de yapmayı planladıkları balayına ilişkin içerikler yayımlamasıyla durum açığa çıktı.

DÜĞÜN DAVETİYESİNİ GÖRÜNCE POLİSE GİTTİ

Kocasının başka bir kadınla evlendiğini düğün davetiyeleri aracılığıyla öğrenen Kirsty, büyük bir şok yaşadı. Avukatına danışan kadın, ilk evlilikleri henüz sona ermediği için polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

26 Şubat 2026'da İngiltere'ye dönen David Curtis, Heathrow Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında çifte evlilik suçlamasıyla dava açılan Curtis, ilk duruşmada suçlamayı reddetse de ilerleyen süreçte suçunu kabul etti.

6 AY HAPİS CEZASI ALDI AMA CEZASI ERTELENDİ

Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi, David Curtis'i çifte evlilik suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, hapis cezasının infazını 18 ay süreyle erteledi. Curtis'e ayrıca 100 saat ücretsiz kamu hizmeti yapma ve toplam 804 sterlin ödeme yükümlülüğü getirildi.

"16 YILLIK EVLİLİĞİMİZİN HİÇBİR ANLAMI KALMAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Yaşadıklarını anlatan Kirsty, eşinin ikinci düğününe ait davetiyeyi gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti. Curtis'in davranışları nedeniyle 16 yıllık evliliklerinin hiçbir anlamı kalmamış gibi hissettiğini ifade eden kadın, eşinin ortadan kaybolduğu dönemde ciddi bir ameliyat geçirdiğini de anlattı.

Aynı süreçte 20 yıldır çalıştığı işinden çıkarıldığını söyleyen Kirsty, yaşadığı olayların ardından insanlara yeniden güvenmekte zorlandığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com