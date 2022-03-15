İlkbahar Haberleri - İlkbahar Haber - Haberler

Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri!

Üç tane olan cemrenin 1. havaya, 2. suya ve 3. ise toprağa düşmektedir. Cemrelerin düşme tarihleri ne zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemreler genellikle Şubat ayının sonlarına doğru düşmeye başlar. Peki, Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri ve detayları haberimizde...

İlkbahar - 11.03.2022