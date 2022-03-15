İlkbahar Haberleri - İlkbahar Haber - Haberler

İlkbahar Haberleri
İlkbahar haber, İlkbahar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Yünsa, yeni koleksiyonlarını Texhibition'da tanıtacakYünsa, İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunu Texhibition İstanbul Fuarı'nda moda dünyasının beğenisine sunuyor.
Porsuk'taki ilkbahar "donu" havadan görüntülendiEskişehir'de ilkbaharda etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı, drone ile havadan görüntülendi.
"Medeniyetler Beşiği" Ani'yi 2 ayda 34 bin 500 kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve yılın ilk 2 ayında 34 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Kars'taki Ani Ören Yeri, ilkbaharda karla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Baklanın hasadı soğuk hava nedeniyle geciktiBaklanın hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti20 gün daha ertelendi.
Ahlat'ta kar yağışı etkili olduKar yağışı Trafikte ilerleyen araçlar Yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Araçlarını temizleyen vatandaşlar Vatandaşlardan Hayri İlkbahar'ın konuşması Vatandaşlardan Yusuf Kaya'nın konuşması Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının...
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyorAğrı'da kar yağışı Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi Trafikte ilerleyen araçlar Caddede yürüyen vatandaşlar Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor AĞRI - Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi buldu, köylüler evlerinden tünel açarak çıktıMuş'ta etkili olan yağış sebebiyle 1800 rakımlı Yukarıyongalı Köyü kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde vatandaşlar, evlerinden ahırlara ya da komşularına, açtıkları 'kar tünelleriyle' ulaşabiliyor. Köy içinde en fazla 2 kişinin geçebileceği yollar açan köylüler, ilk kez bu kadar kar yağışına şahit olduklarını söyledi.
Muş'ta yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar evlerinden kazdıkları tünellerle çıkıyorlarMuş'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde 325 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde evleri kar altında kalanlar, 2 kişinin geçeceği şekilde küreklerle tüneller açarak ulaşım sağlıyor.
Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyorİşçilerin karı temizleme çalışmaları Karla kaplı araçlar ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.
Letonya Savunma Bakanı Pabriks, Türkiye'ye seslendi: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok sevinirizAntalya Diplomasi Forumu'na katılan Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Rusya-Ukrayna savaşında da önemli rol oynayan Bayraktar TB2'ler için övgü dolu sözler sarf etti. Pabriks, "Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz. Üç veya altı aylığına hava üslerimizde konuşlandırırlarsa bunları hem test eder hem de gözlem görevlerinde kullanırız. Bu çok hoş bir destek olur" dedi.
Bu köyde insanlar kar altında yaşıyorMuş'un Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle evler kara gömülürken, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde ise vatandaşlar tüneller açarak ulaşımlarını sağlıyor.
Diyarbakır mart ayında beyaza büründüMeteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Diyarbakır, mart ayında beyaz örtüye büründü.
MARKET POŞETİ YIKANAN GÜNLERDEN, AŞILARIN ZAFERİNE KOVİD-19 PANDEMİSİNDE 2 YILTÜM dünyanın ilk kez 2019'un son günlerinde Çin'den gelen gizemli hastalık haberleriyle tanıştığı koronavirüs pandemisinde, Türkiye'deki ilk resmi vaka, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından 11 Mart 2020'de açıklandı.
Ağrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktıAğrı Dağı'nın eteklerinde yaşayan Güney Amerika kökenli su maymunları, ilkbaharda sulak alanlarda görülmeye başlandı.
Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiSivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiSİVAS Sivas'ta son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi.
Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturduTürkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta da kayakseverleri cezbediyor.
Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştuKayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu Kayak yapmak için geldikleri merkezde pist açılmayınca tepki gösterdiler Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, iş makinesinin arızalanması sebebiyle pist açılmayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Ankara'nın sembollerinden Paraşüt Kulesi yeni yüzüyle hizmet verecekTürk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, başkentin sembolü haline gelen ve Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Paraşüt Kulesi'nin tadilat sonrası ilkbaharda tekrar hizmete sunulacağını bildirdi.
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyorKarla kaplı Sarıçam ormanları Kar temizliği yapan vatandaşlar Yolda yürüyen vatandaşlar Yolda ilerleyen araçlar Kar üzerindeki karga ve köpekler KARS - Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Dünya mirası Ani martta beyaza büründüUNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri, ilkbaharın ilk ayı martta karla kaplandı.
KASTAMONU - İlkbaharda yağan kar Ilgaz Yurduntepe'de kayak sezonunu nisan sonuna uzatacakKış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe'de ilkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzaması, hem turizmcileri hem de kayakseverleri mutlu etti.
Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri!Üç tane olan cemrenin 1. havaya, 2. suya ve 3. ise toprağa düşmektedir. Cemrelerin düşme tarihleri ne zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemreler genellikle Şubat ayının sonlarına doğru düşmeye başlar. Peki, Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri ve detayları haberimizde...
Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyorDamat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla moda ile oyunu, gerçek hayatla metaverse evrenini buluşturuyor.
Kastamonu'da araçlar 1,5 metreye yaklaşan karın altında kaldıKastamonu'nun Küre ilçesinde 1,5 metreye yaklaşan kar kalınlığı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2)Doğu Anadolu'daki 5 ilde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Göç yolundaki turnalar, Kastamonu'da mola verdiKastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana üzerinden göç yolculuğunu sürdüren turnaların ilçedeki molası, fotoğraf ve doğa tutkunlarını sevindirdi.
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: DSÖ pandemi bitmedi diyor, tedbirlerinin gevşetilmesi için çok erkenİNGİLTERE ve Danimarka'nın ardından Türkiye'de de Kovid tedbirlerinin gevşetilmesine Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Derneği'nden (KLİMİK) itiraz geldi.
Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle gıda rezervi oluşturmayı hedefliyorUkrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna hükümetinin, gıda rezervi oluşturmayı hedeflediğini belirterek, bunun için ülkenin yıllık tüketimine eşit tahılı geri alacağını bildirdi.
Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplıKastamonu'nun Devrekani ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, ilkbaharda da hala buzla kaplı halde bulunuyor.
Doğu'da 5 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyorDoğu Anadolu'daki 5 ilde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?Mart ayı itibarıyla bahar ayları başlamış olsa da Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası sonrası cemre nedir, cemre ne zaman düşer sorularına yanıt aranıyor. Ülkenin geniş kesiminde kar yağması sebebiyle üçüncü cemrenin düşeceği tarih araştırılıyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte, cemre düşmesi hakkında detaylar ve bilgiler...
Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtıOlur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı Erzurum ve çevre illerinde etkili olan kar yağışının yanında Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Taşlıköy mahallelerinde ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve menekşeler açmaya başladı.
Fransa'nın "elinde kalan" denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildiFransız Naval Group'un Avustralya için üreteceği ancak anlaşmanın bozulmasıyla akıbeti belli olmayan konvansiyonel denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği ve satın almak istediği ileri sürüldü.
Enuygun, PCR testi istemeyen yurt dışı rotaları paylaştıSeyahat Sitesi Enuygun, salgın sürecinde birçok ülkenin uyguladığı kısıtlamaları ve kuralları kaldırması dolayısıyla PCR testi uygulaması olmayan yurt dışı rotalarını paylaştı.
Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyorArdahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avcılığı yapan yöre halkı, havaların ısınması ve buzların çözülmeye başlaması nedeniyle sezonu sonlandırıyor.
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildiERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandıMUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sarıkamış'ta kar yağışı etkisini sürdürüyorKar küreyen iş makineleri Kar yağışı sarıçam ormanları Buz sarkıtları Kar küreyen vatandaş Yolda giden araba ve insanlar Karda yürüyen köpek Kars'ta kar yağışı etkili olduKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı etkili oluyorKarla kaplı cadde ve sokaklar Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Vatandaşların karda yürümesi Kartopu oynayan çocuk AĞRI - Ağrı'da sabaha doğru başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Son Dakika | AFAD, Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin şefkat elini uzatıyorSon dakika haberler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçen Ukraynalı savaş mağdurlarına insani yardımda bulunuyor.
Konya'da piknikçi ailelerin karla kaplı dağlarda kayak keyfiKonya'da piknikçi ailelerin karla kaplı dağlarda kayak keyfiKONYA Konya'nın Derebucak ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilerek piknik yapmak için karla kaplı dağlara çıkan aileler ve kayak tutkunları, yanlarında getirdikleri poşet, naylon, yatak, çuval ve şambreller ile kayarak eğlence dolu...
Milli okçular Antalya'da İngiltere ile ortak kampa girdiMilli okçular, olimpiyat hazırlıkları kapsamında İngiltere Okçuluk Milli Takımı'yla Antalya'da ortak kampa başladı.
Son Dakika | Emekli itfaiyeci karla kaplı Ardahan'da aç kalan güvercinleri besliyorSon dakika haberleri: Kışın en sert geçtiği iller arasında yer alan Ardahan'da emekli itfaiye görevlisi, güvercinlerin aç kalmaması için yemleme çalışması yapıyor.
Beyşehir'e gelen leyleklere yuvalarında kar sürpriziKonya'nın Beyşehir ilçesinde, kaldıkları yuvalarına gelmeye başlayan leylekler kar sürprizi ile karşılaştı.
Bin 700 rakımdaki Cula Deliği'ne kar doldurulduKonya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, bin 700 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki "Cula Deliği"ne, yazın kullanmak üzere tonlarca kar doldurdu.
Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldıKayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her bahar olduğu gibi bu bahar da şehri donattığı rengarenk lale ve sümbüller çiçek açmaya başladı.
İlkbaharda yağan kar Palandöken'deki turizmcileri sevindirdiKış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Palandöken'de ilkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzaması turizmcileri heyecanlandırdı.
Bahar geliyor! Son cemre de toprağa düştüBahar mevsiminin habercisi olarak bilinen son cemre de bugün toprağa düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkeniz de bahar mevsiminin etkisi altına girmeye başlayacak.
Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladıEskişehir'de hava sıcaklıklarının az da olsa artması ve yaz aylarına kısa süre kalması nedeniyle inşaat hazırlıkları başladı.
Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandıMuş Ovası ile buradaki bazı tarım arazileri, eriyen kar ve sağanak nedeniyle su altında kaldı.
Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün martılarını balıkçılar ekmekle besliyorKars-Ardahan sınırında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'ne bu yıl erken gelen martıları, balıkçılar ekmekle besliyor.
Wu Wei ne demek? Wu Wei prensibi nedir? Wu Wei anlamı nedir?Wu Wei nedir sorusu Wu Wei kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Wu Wei ne demek? Wu Wei anlamı nedir? Wu Wei prensibinin anlamı nedir İşte detaylar haberimizde...
Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldıKahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı.
MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTIMUŞ'ta ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, köy ve mezralardaki yuvalarına dönmeye başladı.
Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacakVan'da bu yıl etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı oluşan kuraklıktan etkilenen baraj ve göletlerin yanı sıra tarım arazileri için de umut oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili olduBingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDIBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteğiKocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere, 2000 ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor.
Arap coğrafyasının en eski çiçek fuarı Mısır'da ziyaretçilerini ağırlıyorMısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 20 kilometre güneybatısında yer alan Giza kentinde bu yıl 89'uncusu düzenlenen "İlkbahar Çiçek Fuarı" yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Bursa'nın leylek köyü, "dördüncü cemresi" Yaren leyleği bekliyor"Yaren" adı verilen leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğuyla ün salan Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi, göç mevsimiyle Afrika'dan kanat çırpacak konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti leyleklerin dönüşüyle şenlendiUNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bu yıl da leylekleri ağırlamaya başladı.
Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecekKocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için 2 bin çiftçiye, 2 bin ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği verecek.
AB, yaptırımların enflasyon ve enerji fiyatlarını yükseltmesini bekliyorAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Rusya'ya uygulanan yaptırımların AB ekonomisine de maliyetinin olacağını, enflasyon ve enerji fiyatlarının daha fazla artabileceğini söyledi.
Doğu ve Güneydoğu'da artan yağışlar baraj ve göllere "can suyu" olduDoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son dönemde etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle su seviyesinde büyük düşüşün yaşandığı baraj ve göletlerin dolması için umut oldu.
2022 Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hangi gün kutlanacak?Anneler Günü ne zaman 2022? Sorusu merak edilmeye başladı. Anneler Günü yaklaşıyor. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2022'de hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2022 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler günü 2022 ne zaman, hangi gün kutlanacak?
2022 Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir?8 Mart tarihinde başta kadın işçiler olmak üzere tüm dünya kadınları tarafından kutlanan kadınlar günü ile ilgili merak edilenleri ve tarihini sizler için kaleme aldık. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? 2022 Dünya Kadınlar Günü ne zaman?
Ukraynalılar ülkelerine gözyaşları içerisinde veda etti- Ukraynalılar ülkelerine gözyaşları içerisinde veda etti Rusya'nın saldırıları sonrası yaşadıkları şehirlerden ayrılarak gelen binlerce Ukraynalı, gözyaşları içinde ülkelerini terk etti.
"Halide Edip Yolu" Döşemealtı'nın tanıtımına katkı sağlayacakAntalya Skyrunning Spor Kulübü Döşemealtı ilçesinde oluşturduğu Halide Edip Yolu isimli doğa yürüyüş parkuru ile bölgenin tanıtımına ve gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.
İlkbahar mevsiminin ilk gününde kar yağdıErzurum, Ardahan ve Ağrı'ya ilkbahar mevsiminin ilk gününde yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdüSivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdüSİVAS Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Yenilenen PlayStation Plus sisteminin detayları sızdıSony'nin yakın zamanda yenileyeceği iddia edilen PlayStation Plus sisteminin detayları sızmaya devam ediyor.
28 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometreDerecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre Hakkari'nin Derecik ilçesinin bir yanında bahar, bir yanında ise kış yaşanırken, iki mevsim arasında da sadece 5 kilometre mesafe bulunuyor.
ABB'den yaya üst geçitlerine makyajABB'den yaya üst geçitlerine makyaj Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yıpranan ya da boyası dökülen 17 yaya üst geçidinde temizlik, bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı.
Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüldüAlmanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldüğünü bildirdi.
PROF. DR. ASLAN BU YIL KIŞ ŞARTLARINA BAĞLI HASTA HAYVAN SAYISI 5'E KATLANDIVAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 22 yıldır tedavileri yapılan yaralı ve hasta yaban hayvanları sayısının bu yıl 5 kat arttığını belirterek, soğuk havaların ve mevsimlerin durumu etkilediğini söyledi.
Endülüs'ü kim fethetti? Endülüs'ü kim kurdu, kim yıktı? Endülüs'ü kim yaktı?Endülüs hakkında birçok soru vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Endülüs, 711-1492 yılları arasında İber Yarımadası'nda Arapların etkisi altında bulunan bölgelere verilen isimdir. Peki, Endülüs'ü kim fethetti? Endülüs'ü kim kurdu, kim yıktı? Endülüs'ü kim yaktı? Endülüs nerede? İşte detaylar haberimizde...
'dan döngüsel ekonomiye katkıVodafone, cep telefonlarının ömrünü uzatmaya ve daha fazla telefonun yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini sağlamaya yönelik büyük bir bireysel tüketici kampanyası başlatarak, Recommerce ile Avrupa genelinde değişim amaçlı stratejik ortaklık oluşturduğunu duyurdu.
Araştırma: Dinozorları yok eden meteor Dünya'ya ilkbaharda çarptıBilim insanları, dinozorların sonunu getiren 12 kilometre çapındaki göktaşının, Dünya'ya bahar aylarında çarptığını bildirdi.
Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştuBingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştuBİNGÖL Bingöl'de çetin geçen kış aylarıyla birlikte doğan ve baharın habercisi olarak da bilinen kuzular anneleriyle buluştu, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.
İlkbaharın gelişini 'Köse-Gelin' geleneğiyle karşıladılarİlkbaharın gelişini 'Köse-Gelin' geleneğiyle karşıladılar Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, eski geleneklerle ilkbaharı coşkuyla kutladı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleriyle vatandaşlar, baharın müjdecisi anlamına...
Terazi hangi element? Burç elementleri: Terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler?Batı tropikal astrolojisinde 12 astrolojik işaret vardır. Burçlar, dört elementle ilişkilendirilir. Terazi hangi element sorusunun yanıtına bu kapsamda yanıt aranıyor. Dört elementin her biri, ekliptik boyunca her zaman birbirinden tam olarak 120 derece uzakta bulunan ve birbirleriyle üçgen içinde oldukları söylenen Zodyak'ın 3 burcu ile ilişkilidir. Peki, terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler? İşte, burç elementleri...
Müdür Sağlam'dan uyarı: "Bordo bulamacı uygulama zamanını kaçırmayalım"SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, meyve ağaçlarını hastalıklardan korumak adına bordo bulamacı uygulama zamanının geldiğini belirterek bunun geçirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Kars'ta bahar havası yaşanıyorKars'ta bahar havası yaşanıyorKARS Kars'ta etkili olan sıcak merkezden geçen Kars Çayı'nın buzlarının çözülmesine neden olurken, sıcak havayı fırsat bulan vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı.
Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettilerManavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettilerANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle öldürüp, daha sonra kesmeye başlayan şüpheliler köylünün haberi olması üzerine kaçtı.
Konargöçer besicilerin kış aylarındaki adresi: ŞanlıurfaDoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış mevsimi daha sıcak olduğu için Şanlıurfa'ya gelen göçer aileler, yetiştirdikleri binlerce koyun ve keçiyle hayvancılık sektörüne katkı sağlıyor.
Rektör Ünal: "Bal üretiminde marka oluşturmak istiyoruz"Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Tescil aşamasında olan elimizdeki arılarla bal üretiminde marka oluşturmak istiyoruz" dedi.
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı olduTorosların eteğinde yetişen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken nergis çiçeği sayesinde kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Adana'nın saklı cenneti: "Nergis Adası"Adana'nın saklı cenneti: "Nergis Adası"ADANA Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan 'Nergis Adası' barındırdığı milyonlarca nergisle görsel şölen sunuyor.
DOĞASEVERLER, AKDAMAR ADASI'NDAKİ FOTOĞRAF ETKİNLİĞİNDE BULUŞTUVAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'na fotoğraf ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.
İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyorİran'da yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik tasarı meclise sunuldu.
İSTANBUL'DA MASKE SATIŞLARI AZALDI; PROF. DR. AKKOYUNLU'DAN "MASKELERİ ÇIKARMAYIN" UYARISI...BİRÇOK ülkede maske zorunluluğunun kalkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki haftayı işaret etti.
ŞANLIURFA - Eyyubiler Dönemi'ne ait 800 yıllık han, isot müzesine dönüşecekŞanlıurfa'nın Harran ilçesindeki restorasyonu tamamlanan Eyyubiler dönemine ait 800 yıllık Han el-Barur, dünyadaki bütün biber tohumlarının yer alacağı isot müzesine dönüştürülecek.
Prof. Dr. Hamzaoğlu, cemre düşmesi olayının doğaya olan etkilerini anlattı- Prof. Dr. Hamzaoğlu, cemre düşmesi olayının doğaya olan etkilerini anlattı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest ettiMuş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest ettiMUŞ Muş Ovası'nda aynı noktadan farklı mevsimlerde drone ile çekilen fotoğraf kareleri renkli görüntüler oluşturdu.
Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecekDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Daha Fazla Yeşil Daha Sağlıklı Nefes" projesi ile başlattığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kentte belirlenen yerlere farklı türlerde 60 bin ağaç dikecek.
Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometreHakkari'de yüksekliğe bağlı sıcaklık farkı nedeniyle vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşıyor.
Tokat hangi bölgede yer alır? Tokat Karadeniz Bölgesinde mi? Tokat İç Anadolu Bölgesinde mi?Tokat hangi bölgede sorusu Tokat'ın Türkiye haritasındaki bulunduğu konum itibariyle en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Tokat'ın iklimi Karadeniz ağırlıklı olmak üzere karasal iklim-Karadeniz iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Peki, Tokat hangi bölgede? Tokat Karadeniz Bölgesinde mi? Tokat İç Anadolu Bölgesinde mi? İşte detaylar haberimizde...