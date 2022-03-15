İlkbahar Haberleri - İlkbahar Haber - Haberler

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İlkbahar Haberleri

İlkbahar haber, İlkbahar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yünsa, yeni koleksiyonlarını Texhibition'da tanıtacak

Yünsa, yeni koleksiyonlarını Texhibition'da tanıtacak

Yünsa, İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunu Texhibition İstanbul Fuarı'nda moda dünyasının beğenisine sunuyor.
İlkbahar - 25 Dakika Önce
Porsuk'taki ilkbahar 'donu' havadan görüntülendi

Porsuk'taki ilkbahar "donu" havadan görüntülendi

Eskişehir'de ilkbaharda etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı, drone ile havadan görüntülendi.
İlkbahar - Dün 12:27
'Medeniyetler Beşiği' Ani'yi 2 ayda 34 bin 500 kişi ziyaret etti

"Medeniyetler Beşiği" Ani'yi 2 ayda 34 bin 500 kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve yılın ilk 2 ayında 34 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Kars'taki Ani Ören Yeri, ilkbaharda karla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
İlkbahar - Dün 11:08
Baklanın hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti

Baklanın hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti

Baklanın hasadı soğuk hava nedeniyle gecikti20 gün daha ertelendi.
İlkbahar - Dün 11:06
Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı Trafikte ilerleyen araçlar Yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Araçlarını temizleyen vatandaşlar Vatandaşlardan Hayri İlkbahar'ın konuşması Vatandaşlardan Yusuf Kaya'nın konuşması Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının...
İlkbahar - Dün 10:48
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Ağrı'da kar yağışı Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi Trafikte ilerleyen araçlar Caddede yürüyen vatandaşlar Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor AĞRI - Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.
İlkbahar - Dün 10:09
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi buldu, köylüler evlerinden tünel açarak çıktı

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi buldu, köylüler evlerinden tünel açarak çıktı

Muş'ta etkili olan yağış sebebiyle 1800 rakımlı Yukarıyongalı Köyü kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde vatandaşlar, evlerinden ahırlara ya da komşularına, açtıkları 'kar tünelleriyle' ulaşabiliyor. Köy içinde en fazla 2 kişinin geçebileceği yollar açan köylüler, ilk kez bu kadar kar yağışına şahit olduklarını söyledi.
İlkbahar - Dün 09:47
Muş'ta yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar evlerinden kazdıkları tünellerle çıkıyorlar

Muş'ta yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar evlerinden kazdıkları tünellerle çıkıyorlar

Muş'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde 325 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde evleri kar altında kalanlar, 2 kişinin geçeceği şekilde küreklerle tüneller açarak ulaşım sağlıyor.
İlkbahar - Dün 09:46
Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

İşçilerin karı temizleme çalışmaları Karla kaplı araçlar ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.
İlkbahar - Dün 09:31
Letonya Savunma Bakanı Pabriks, Türkiye'ye seslendi: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

Letonya Savunma Bakanı Pabriks, Türkiye'ye seslendi: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Rusya-Ukrayna savaşında da önemli rol oynayan Bayraktar TB2'ler için övgü dolu sözler sarf etti. Pabriks, "Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz. Üç veya altı aylığına hava üslerimizde konuşlandırırlarsa bunları hem test eder hem de gözlem görevlerinde kullanırız. Bu çok hoş bir destek olur" dedi.
İlkbahar - Dün 08:52
Bu köyde insanlar kar altında yaşıyor

Bu köyde insanlar kar altında yaşıyor

Muş'un Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle evler kara gömülürken, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde ise vatandaşlar tüneller açarak ulaşımlarını sağlıyor.
İlkbahar - Dün 07:22
Diyarbakır mart ayında beyaza büründü

Diyarbakır mart ayında beyaza büründü

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Diyarbakır, mart ayında beyaz örtüye büründü.
İlkbahar - 13.03.2022
MARKET POŞETİ YIKANAN GÜNLERDEN, AŞILARIN ZAFERİNE KOVİD-19 PANDEMİSİNDE 2 YIL

MARKET POŞETİ YIKANAN GÜNLERDEN, AŞILARIN ZAFERİNE KOVİD-19 PANDEMİSİNDE 2 YIL

TÜM dünyanın ilk kez 2019'un son günlerinde Çin'den gelen gizemli hastalık haberleriyle tanıştığı koronavirüs pandemisinde, Türkiye'deki ilk resmi vaka, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından 11 Mart 2020'de açıklandı.
İlkbahar - 13.03.2022
Ağrı Dağı'nın 'esrarengiz fare'leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktı

Ağrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktı

Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşayan Güney Amerika kökenli su maymunları, ilkbaharda sulak alanlarda görülmeye başlandı.
İlkbahar - 13.03.2022

Porsuk'taki ilkbahar "donu" havadan görüntülendi
Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi

Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi

Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiSİVAS Sivas'ta son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi.
İlkbahar - 13.03.2022
Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta da kayakseverleri cezbediyor.
İlkbahar - 12.03.2022
Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu

Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu

Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu Kayak yapmak için geldikleri merkezde pist açılmayınca tepki gösterdiler Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, iş makinesinin arızalanması sebebiyle pist açılmayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
İlkbahar - 12.03.2022
Ankara'nın sembollerinden Paraşüt Kulesi yeni yüzüyle hizmet verecek

Ankara'nın sembollerinden Paraşüt Kulesi yeni yüzüyle hizmet verecek

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, başkentin sembolü haline gelen ve Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Paraşüt Kulesi'nin tadilat sonrası ilkbaharda tekrar hizmete sunulacağını bildirdi.
İlkbahar - 12.03.2022
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Karla kaplı Sarıçam ormanları Kar temizliği yapan vatandaşlar Yolda yürüyen vatandaşlar Yolda ilerleyen araçlar Kar üzerindeki karga ve köpekler KARS - Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
İlkbahar - 12.03.2022
Dünya mirası Ani martta beyaza büründü

Dünya mirası Ani martta beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri, ilkbaharın ilk ayı martta karla kaplandı.
İlkbahar - 12.03.2022
KASTAMONU - İlkbaharda yağan kar Ilgaz Yurduntepe'de kayak sezonunu nisan sonuna uzatacak

KASTAMONU - İlkbaharda yağan kar Ilgaz Yurduntepe'de kayak sezonunu nisan sonuna uzatacak

Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe'de ilkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzaması, hem turizmcileri hem de kayakseverleri mutlu etti.
İlkbahar - 12.03.2022
Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri!

Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri!

Üç tane olan cemrenin 1. havaya, 2. suya ve 3. ise toprağa düşmektedir. Cemrelerin düşme tarihleri ne zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemreler genellikle Şubat ayının sonlarına doğru düşmeye başlar. Peki, Cemreler ne zaman düşer 2022? 1. 2. ve 3. cemre ne zaman düşecek? Bu yıl cemreler hangi ay düşer? 2022 cemre düşüş tarihleri ve detayları haberimizde...
İlkbahar - 11.03.2022
Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor

Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor

Damat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla moda ile oyunu, gerçek hayatla metaverse evrenini buluşturuyor.
İlkbahar - 11.03.2022
Kastamonu'da araçlar 1,5 metreye yaklaşan karın altında kaldı

Kastamonu'da araçlar 1,5 metreye yaklaşan karın altında kaldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1,5 metreye yaklaşan kar kalınlığı, hayatı olumsuz etkiliyor.
İlkbahar - 11.03.2022
Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2)

Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2)

Doğu Anadolu'daki 5 ilde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlkbahar - 10.03.2022
Göç yolundaki turnalar, Kastamonu'da mola verdi

Göç yolundaki turnalar, Kastamonu'da mola verdi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana üzerinden göç yolculuğunu sürdüren turnaların ilçedeki molası, fotoğraf ve doğa tutkunlarını sevindirdi.
İlkbahar - 10.03.2022
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: DSÖ pandemi bitmedi diyor, tedbirlerinin gevşetilmesi için çok erken

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: DSÖ pandemi bitmedi diyor, tedbirlerinin gevşetilmesi için çok erken

İNGİLTERE ve Danimarka'nın ardından Türkiye'de de Kovid tedbirlerinin gevşetilmesine Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Derneği'nden (KLİMİK) itiraz geldi.
İlkbahar - 10.03.2022
Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle gıda rezervi oluşturmayı hedefliyor

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle gıda rezervi oluşturmayı hedefliyor

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna hükümetinin, gıda rezervi oluşturmayı hedeflediğini belirterek, bunun için ülkenin yıllık tüketimine eşit tahılı geri alacağını bildirdi.
İlkbahar - 10.03.2022
Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplı

Kastamonu'daki göletin yüzeyi ilkbaharda hala buzla kaplı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, ilkbaharda da hala buzla kaplı halde bulunuyor.
İlkbahar - 10.03.2022
Doğu'da 5 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu'da 5 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'daki 5 ilde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlkbahar - 10.03.2022
Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Mart ayı itibarıyla bahar ayları başlamış olsa da Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası sonrası cemre nedir, cemre ne zaman düşer sorularına yanıt aranıyor. Ülkenin geniş kesiminde kar yağması sebebiyle üçüncü cemrenin düşeceği tarih araştırılıyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte, cemre düşmesi hakkında detaylar ve bilgiler...
İlkbahar - 10.03.2022
Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı

Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı

Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı Erzurum ve çevre illerinde etkili olan kar yağışının yanında Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Taşlıköy mahallelerinde ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve menekşeler açmaya başladı.
İlkbahar - 09.03.2022
Fransa'nın 'elinde kalan' denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildi

Fransa'nın "elinde kalan" denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildi

Fransız Naval Group'un Avustralya için üreteceği ancak anlaşmanın bozulmasıyla akıbeti belli olmayan konvansiyonel denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği ve satın almak istediği ileri sürüldü.
İlkbahar - 09.03.2022
Enuygun, PCR testi istemeyen yurt dışı rotaları paylaştı

Enuygun, PCR testi istemeyen yurt dışı rotaları paylaştı

Seyahat Sitesi Enuygun, salgın sürecinde birçok ülkenin uyguladığı kısıtlamaları ve kuralları kaldırması dolayısıyla PCR testi uygulaması olmayan yurt dışı rotalarını paylaştı.
İlkbahar - 09.03.2022
Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyor

Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyor

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avcılığı yapan yöre halkı, havaların ısınması ve buzların çözülmeye başlaması nedeniyle sezonu sonlandırıyor.
İlkbahar - 09.03.2022
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi

Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi

ERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu, ulaşıma kapandı.
İlkbahar - 09.03.2022
Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlkbahar - 09.03.2022
Sarıkamış'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Sarıkamış'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar küreyen iş makineleri Kar yağışı sarıçam ormanları Buz sarkıtları Kar küreyen vatandaş Yolda giden araba ve insanlar Karda yürüyen köpek Kars'ta kar yağışı etkili olduKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlkbahar - 09.03.2022
Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Karla kaplı cadde ve sokaklar Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Vatandaşların karda yürümesi Kartopu oynayan çocuk AĞRI - Ağrı'da sabaha doğru başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
İlkbahar - 09.03.2022
Son Dakika | AFAD, Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin şefkat elini uzatıyor

Son Dakika | AFAD, Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin şefkat elini uzatıyor

Son dakika haberler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçen Ukraynalı savaş mağdurlarına insani yardımda bulunuyor.
İlkbahar - 08.03.2022
Konya'da piknikçi ailelerin karla kaplı dağlarda kayak keyfi

Konya'da piknikçi ailelerin karla kaplı dağlarda kayak keyfi

Konya'da piknikçi ailelerin karla kaplı dağlarda kayak keyfiKONYA Konya'nın Derebucak ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilerek piknik yapmak için karla kaplı dağlara çıkan aileler ve kayak tutkunları, yanlarında getirdikleri poşet, naylon, yatak, çuval ve şambreller ile kayarak eğlence dolu...
İlkbahar - 08.03.2022
Milli okçular Antalya'da İngiltere ile ortak kampa girdi

Milli okçular Antalya'da İngiltere ile ortak kampa girdi

Milli okçular, olimpiyat hazırlıkları kapsamında İngiltere Okçuluk Milli Takımı'yla Antalya'da ortak kampa başladı.
İlkbahar - 07.03.2022
Son Dakika | Emekli itfaiyeci karla kaplı Ardahan'da aç kalan güvercinleri besliyor

Son Dakika | Emekli itfaiyeci karla kaplı Ardahan'da aç kalan güvercinleri besliyor

Son dakika haberleri: Kışın en sert geçtiği iller arasında yer alan Ardahan'da emekli itfaiye görevlisi, güvercinlerin aç kalmaması için yemleme çalışması yapıyor.
İlkbahar - 07.03.2022
Beyşehir'e gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi

Beyşehir'e gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaldıkları yuvalarına gelmeye başlayan leylekler kar sürprizi ile karşılaştı.
İlkbahar - 07.03.2022
Bin 700 rakımdaki Cula Deliği'ne kar dolduruldu

Bin 700 rakımdaki Cula Deliği'ne kar dolduruldu

Konya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, bin 700 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki "Cula Deliği"ne, yazın kullanmak üzere tonlarca kar doldurdu.
İlkbahar - 06.03.2022
Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her bahar olduğu gibi bu bahar da şehri donattığı rengarenk lale ve sümbüller çiçek açmaya başladı.
İlkbahar - 06.03.2022
İlkbaharda yağan kar Palandöken'deki turizmcileri sevindirdi

İlkbaharda yağan kar Palandöken'deki turizmcileri sevindirdi

Kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Palandöken'de ilkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzaması turizmcileri heyecanlandırdı.
İlkbahar - 06.03.2022
Bahar geliyor! Son cemre de toprağa düştü

Bahar geliyor! Son cemre de toprağa düştü

Bahar mevsiminin habercisi olarak bilinen son cemre de bugün toprağa düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkeniz de bahar mevsiminin etkisi altına girmeye başlayacak.
İlkbahar - 06.03.2022
Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı

Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının az da olsa artması ve yaz aylarına kısa süre kalması nedeniyle inşaat hazırlıkları başladı.
İlkbahar - 05.03.2022
Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

Muş Ovası ile buradaki bazı tarım arazileri, eriyen kar ve sağanak nedeniyle su altında kaldı.
İlkbahar - 05.03.2022
Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün martılarını balıkçılar ekmekle besliyor

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün martılarını balıkçılar ekmekle besliyor

Kars-Ardahan sınırında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'ne bu yıl erken gelen martıları, balıkçılar ekmekle besliyor.
İlkbahar - 05.03.2022
Wu Wei ne demek? Wu Wei prensibi nedir? Wu Wei anlamı nedir?

Wu Wei ne demek? Wu Wei prensibi nedir? Wu Wei anlamı nedir?

Wu Wei nedir sorusu Wu Wei kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Wu Wei ne demek? Wu Wei anlamı nedir? Wu Wei prensibinin anlamı nedir İşte detaylar haberimizde...
İlkbahar - 07.03.2022
Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı.
İlkbahar - 04.03.2022
MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTI

MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTI

MUŞ'ta ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, köy ve mezralardaki yuvalarına dönmeye başladı.
İlkbahar - 04.03.2022
Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacak

Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacak

Van'da bu yıl etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı oluşan kuraklıktan etkilenen baraj ve göletlerin yanı sıra tarım arazileri için de umut oldu.
İlkbahar - 04.03.2022
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlkbahar - 04.03.2022
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlkbahar - 04.03.2022
2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği

2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere, 2000 ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor.
İlkbahar - 04.03.2022
Arap coğrafyasının en eski çiçek fuarı Mısır'da ziyaretçilerini ağırlıyor

Arap coğrafyasının en eski çiçek fuarı Mısır'da ziyaretçilerini ağırlıyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 20 kilometre güneybatısında yer alan Giza kentinde bu yıl 89'uncusu düzenlenen "İlkbahar Çiçek Fuarı" yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
İlkbahar - 03.03.2022
Bursa'nın leylek köyü, 'dördüncü cemresi' Yaren leyleği bekliyor

Bursa'nın leylek köyü, "dördüncü cemresi" Yaren leyleği bekliyor

"Yaren" adı verilen leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğuyla ün salan Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi, göç mevsimiyle Afrika'dan kanat çırpacak konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
İlkbahar - 03.03.2022
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti leyleklerin dönüşüyle şenlendi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti leyleklerin dönüşüyle şenlendi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bu yıl da leylekleri ağırlamaya başladı.
İlkbahar - 03.03.2022
Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek

Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için 2 bin çiftçiye, 2 bin ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği verecek.
İlkbahar - 03.03.2022
AB, yaptırımların enflasyon ve enerji fiyatlarını yükseltmesini bekliyor

AB, yaptırımların enflasyon ve enerji fiyatlarını yükseltmesini bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Rusya'ya uygulanan yaptırımların AB ekonomisine de maliyetinin olacağını, enflasyon ve enerji fiyatlarının daha fazla artabileceğini söyledi.
İlkbahar - 02.03.2022
Doğu ve Güneydoğu'da artan yağışlar baraj ve göllere 'can suyu' oldu

Doğu ve Güneydoğu'da artan yağışlar baraj ve göllere "can suyu" oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son dönemde etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle su seviyesinde büyük düşüşün yaşandığı baraj ve göletlerin dolması için umut oldu.
İlkbahar - 02.03.2022
2022 Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hangi gün kutlanacak?

2022 Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman 2022? Sorusu merak edilmeye başladı. Anneler Günü yaklaşıyor. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2022'de hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2022 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler günü 2022 ne zaman, hangi gün kutlanacak?
İlkbahar - 02.03.2022
2022 Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir?

2022 Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir?

8 Mart tarihinde başta kadın işçiler olmak üzere tüm dünya kadınları tarafından kutlanan kadınlar günü ile ilgili merak edilenleri ve tarihini sizler için kaleme aldık. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? 2022 Dünya Kadınlar Günü ne zaman?
İlkbahar - 02.03.2022
Ukraynalılar ülkelerine gözyaşları içerisinde veda etti

Ukraynalılar ülkelerine gözyaşları içerisinde veda etti

- Ukraynalılar ülkelerine gözyaşları içerisinde veda etti Rusya'nın saldırıları sonrası yaşadıkları şehirlerden ayrılarak gelen binlerce Ukraynalı, gözyaşları içinde ülkelerini terk etti.
İlkbahar - 01.03.2022
'Halide Edip Yolu' Döşemealtı'nın tanıtımına katkı sağlayacak

"Halide Edip Yolu" Döşemealtı'nın tanıtımına katkı sağlayacak

Antalya Skyrunning Spor Kulübü Döşemealtı ilçesinde oluşturduğu Halide Edip Yolu isimli doğa yürüyüş parkuru ile bölgenin tanıtımına ve gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.
İlkbahar - 01.03.2022
İlkbahar mevsiminin ilk gününde kar yağdı

İlkbahar mevsiminin ilk gününde kar yağdı

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'ya ilkbahar mevsiminin ilk gününde yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
İlkbahar - 01.03.2022
Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdüSİVAS Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
İlkbahar - 01.03.2022
Yenilenen PlayStation Plus sisteminin detayları sızdı

Yenilenen PlayStation Plus sisteminin detayları sızdı

Sony'nin yakın zamanda yenileyeceği iddia edilen PlayStation Plus sisteminin detayları sızmaya devam ediyor.
İlkbahar - 28.02.2022
28 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

28 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İlkbahar - 28.02.2022
Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre

Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre

Derecik'te 2 mevsim arası sadece 5 kilometre Hakkari'nin Derecik ilçesinin bir yanında bahar, bir yanında ise kış yaşanırken, iki mevsim arasında da sadece 5 kilometre mesafe bulunuyor.
İlkbahar - 27.02.2022
ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj

ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj

ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yıpranan ya da boyası dökülen 17 yaya üst geçidinde temizlik, bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı.
İlkbahar - 27.02.2022
Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü

Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldüğünü bildirdi.
İlkbahar - 25.02.2022
PROF. DR. ASLAN BU YIL KIŞ ŞARTLARINA BAĞLI HASTA HAYVAN SAYISI 5'E KATLANDI

PROF. DR. ASLAN BU YIL KIŞ ŞARTLARINA BAĞLI HASTA HAYVAN SAYISI 5'E KATLANDI

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 22 yıldır tedavileri yapılan yaralı ve hasta yaban hayvanları sayısının bu yıl 5 kat arttığını belirterek, soğuk havaların ve mevsimlerin durumu etkilediğini söyledi.
İlkbahar - 25.02.2022
Endülüs'ü kim fethetti? Endülüs'ü kim kurdu, kim yıktı? Endülüs'ü kim yaktı?

Endülüs'ü kim fethetti? Endülüs'ü kim kurdu, kim yıktı? Endülüs'ü kim yaktı?

Endülüs hakkında birçok soru vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Endülüs, 711-1492 yılları arasında İber Yarımadası'nda Arapların etkisi altında bulunan bölgelere verilen isimdir. Peki, Endülüs'ü kim fethetti? Endülüs'ü kim kurdu, kim yıktı? Endülüs'ü kim yaktı? Endülüs nerede? İşte detaylar haberimizde...
İlkbahar - 24.02.2022
'dan döngüsel ekonomiye katkı

'dan döngüsel ekonomiye katkı

Vodafone, cep telefonlarının ömrünü uzatmaya ve daha fazla telefonun yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini sağlamaya yönelik büyük bir bireysel tüketici kampanyası başlatarak, Recommerce ile Avrupa genelinde değişim amaçlı stratejik ortaklık oluşturduğunu duyurdu.
İlkbahar - 24.02.2022
Araştırma: Dinozorları yok eden meteor Dünya'ya ilkbaharda çarptı

Araştırma: Dinozorları yok eden meteor Dünya'ya ilkbaharda çarptı

Bilim insanları, dinozorların sonunu getiren 12 kilometre çapındaki göktaşının, Dünya'ya bahar aylarında çarptığını bildirdi.
İlkbahar - 24.02.2022
Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu

Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu

Bingöl'de baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştuBİNGÖL Bingöl'de çetin geçen kış aylarıyla birlikte doğan ve baharın habercisi olarak da bilinen kuzular anneleriyle buluştu, ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.
İlkbahar - 24.02.2022
İlkbaharın gelişini 'Köse-Gelin' geleneğiyle karşıladılar

İlkbaharın gelişini 'Köse-Gelin' geleneğiyle karşıladılar

İlkbaharın gelişini 'Köse-Gelin' geleneğiyle karşıladılar Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, eski geleneklerle ilkbaharı coşkuyla kutladı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleriyle vatandaşlar, baharın müjdecisi anlamına...
İlkbahar - 24.02.2022
Terazi hangi element? Burç elementleri: Terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler?

Terazi hangi element? Burç elementleri: Terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler?

Batı tropikal astrolojisinde 12 astrolojik işaret vardır. Burçlar, dört elementle ilişkilendirilir. Terazi hangi element sorusunun yanıtına bu kapsamda yanıt aranıyor. Dört elementin her biri, ekliptik boyunca her zaman birbirinden tam olarak 120 derece uzakta bulunan ve birbirleriyle üçgen içinde oldukları söylenen Zodyak'ın 3 burcu ile ilişkilidir. Peki, terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler? İşte, burç elementleri...
İlkbahar - 23.02.2022
Müdür Sağlam'dan uyarı: 'Bordo bulamacı uygulama zamanını kaçırmayalım'

Müdür Sağlam'dan uyarı: "Bordo bulamacı uygulama zamanını kaçırmayalım"

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, meyve ağaçlarını hastalıklardan korumak adına bordo bulamacı uygulama zamanının geldiğini belirterek bunun geçirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
İlkbahar - 23.02.2022
Kars'ta bahar havası yaşanıyor

Kars'ta bahar havası yaşanıyor

Kars'ta bahar havası yaşanıyorKARS Kars'ta etkili olan sıcak merkezden geçen Kars Çayı'nın buzlarının çözülmesine neden olurken, sıcak havayı fırsat bulan vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı.
İlkbahar - 23.02.2022
Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettiler

Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettiler

Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettilerANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle öldürüp, daha sonra kesmeye başlayan şüpheliler köylünün haberi olması üzerine kaçtı.
İlkbahar - 23.02.2022
Konargöçer besicilerin kış aylarındaki adresi: Şanlıurfa

Konargöçer besicilerin kış aylarındaki adresi: Şanlıurfa

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış mevsimi daha sıcak olduğu için Şanlıurfa'ya gelen göçer aileler, yetiştirdikleri binlerce koyun ve keçiyle hayvancılık sektörüne katkı sağlıyor.
İlkbahar - 23.02.2022
Rektör Ünal: 'Bal üretiminde marka oluşturmak istiyoruz'

Rektör Ünal: "Bal üretiminde marka oluşturmak istiyoruz"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Tescil aşamasında olan elimizdeki arılarla bal üretiminde marka oluşturmak istiyoruz" dedi.
İlkbahar - 21.02.2022
Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu

Torosların eteğinde yetişen nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu

Torosların eteğinde yetişen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken nergis çiçeği sayesinde kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
İlkbahar - 21.02.2022
Adana'nın saklı cenneti: 'Nergis Adası'

Adana'nın saklı cenneti: "Nergis Adası"

Adana'nın saklı cenneti: "Nergis Adası"ADANA Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan 'Nergis Adası' barındırdığı milyonlarca nergisle görsel şölen sunuyor.
İlkbahar - 21.02.2022
DOĞASEVERLER, AKDAMAR ADASI'NDAKİ FOTOĞRAF ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

DOĞASEVERLER, AKDAMAR ADASI'NDAKİ FOTOĞRAF ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'na fotoğraf ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.
İlkbahar - 21.02.2022
İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor

İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor

İran'da yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik tasarı meclise sunuldu.
İlkbahar - 20.02.2022
İSTANBUL'DA MASKE SATIŞLARI AZALDI; PROF. DR. AKKOYUNLU'DAN 'MASKELERİ ÇIKARMAYIN' UYARISI...

İSTANBUL'DA MASKE SATIŞLARI AZALDI; PROF. DR. AKKOYUNLU'DAN "MASKELERİ ÇIKARMAYIN" UYARISI...

BİRÇOK ülkede maske zorunluluğunun kalkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki haftayı işaret etti.
İlkbahar - 20.02.2022
ŞANLIURFA - Eyyubiler Dönemi'ne ait 800 yıllık han, isot müzesine dönüşecek

ŞANLIURFA - Eyyubiler Dönemi'ne ait 800 yıllık han, isot müzesine dönüşecek

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki restorasyonu tamamlanan Eyyubiler dönemine ait 800 yıllık Han el-Barur, dünyadaki bütün biber tohumlarının yer alacağı isot müzesine dönüştürülecek.
İlkbahar - 19.02.2022
Prof. Dr. Hamzaoğlu, cemre düşmesi olayının doğaya olan etkilerini anlattı

Prof. Dr. Hamzaoğlu, cemre düşmesi olayının doğaya olan etkilerini anlattı

- Prof. Dr. Hamzaoğlu, cemre düşmesi olayının doğaya olan etkilerini anlattı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İlkbahar - 19.02.2022
Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti

Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest etti

Muş'ta farklı mevsimlerde aynı noktadan çekilen görüntüler mest ettiMUŞ Muş Ovası'nda aynı noktadan farklı mevsimlerde drone ile çekilen fotoğraf kareleri renkli görüntüler oluşturdu.
İlkbahar - 18.02.2022
Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek

Diyarbakır'da 60 bin ağaç dikilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Daha Fazla Yeşil Daha Sağlıklı Nefes" projesi ile başlattığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kentte belirlenen yerlere farklı türlerde 60 bin ağaç dikecek.
İlkbahar - 18.02.2022
Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre

Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre

Hakkari'de yüksekliğe bağlı sıcaklık farkı nedeniyle vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşıyor.
İlkbahar - 17.02.2022
Tokat hangi bölgede yer alır? Tokat Karadeniz Bölgesinde mi? Tokat İç Anadolu Bölgesinde mi?

Tokat hangi bölgede yer alır? Tokat Karadeniz Bölgesinde mi? Tokat İç Anadolu Bölgesinde mi?

Tokat hangi bölgede sorusu Tokat'ın Türkiye haritasındaki bulunduğu konum itibariyle en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Tokat'ın iklimi Karadeniz ağırlıklı olmak üzere karasal iklim-Karadeniz iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Peki, Tokat hangi bölgede? Tokat Karadeniz Bölgesinde mi? Tokat İç Anadolu Bölgesinde mi? İşte detaylar haberimizde...
İlkbahar - 13.03.2022
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