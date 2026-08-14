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Otomobil Kredilerinde Rekor: 211 Milyar Dolar

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New York Fed verilerine göre, bu ilkbaharda otomobil kredileri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ortalama araç fiyatları 50 bin doları aşınca, tüketiciler rekor düzeyde borçlandı.

New York Federal Rezerv Bankası verilerine göre, Amerikalılar bu ilkbaharda otomobil kredilerinde neredeyse 211 milyar dolar çekerek yeni bir rekora imza attı. Bu rakam, daha önceki tüm dönemlerin üzerinde bir seviyeyi işaret ediyor ve otomobil piyasasında yaşanan hareketliliği gözler önüne seriyor.

Bu rekor, araç fiyatlarındaki belirgin artışla doğrudan ilişkili. Ortalama yeni araç fiyatlarının yaklaşık 50.000 dolar seviyesinde seyretmesi, tüketicilerin araç satın almak için daha yüksek miktarlarda kredi kullanmasına neden oluyor. Böylece, otomobil kredisi hacmi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi
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