Sivas'taki Eğriçimen Yaylası baharın gelişiyle bir başka güzelliğe büründü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası, ilkbaharla birlikte doğanın canlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu yaylada, eriyen karlarla coşan dere ve açan kar çiçekleri ile bahar güzellikleri gözler önüne seriliyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde her mevsim farklı güzellikler sunan Eğriçimen Yaylası'nda ilkbaharla birlikte doğa canlanmaya başladı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini ortasından kıvrılarak akan derenin etrafındaki çayırlardan alan çam ağaçlarıyla kaplı yayla, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Yılın her mevsimi farklı güzellikleriyle doğa tutkunlarının cazibe merkezi haline gelen yaylada, tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evi bulunuyor.

Kış mevsiminde yoğun kar yağışının etkili olduğu yaylada, ilkbaharla birlikte eriyen karlarla ortasından geçen dere coşkulu akmaya başladı.

Baharın müjdecisi kar çiçeklerinin de açtığı yayla, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yaz aylarında yaylada yaşayan Hürol Özkahraman, AA muhabirine, Eğriçimen Yaylası'nda kış mevsiminde yoğun kar yağışı olduğunu söyledi.

Bugünlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Özkahraman, "Baharın gelmesiyle karlar erimeye başladı. Derelerimiz coştu, kar çiçekleri açmaya başladı. Doğayı seven herkesi burayı görmeye bekliyoruz. Mayıs ayında madımak ve mantarlar da doğada bulunacak." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
