Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor
Doğal güzellikleri ile ünlü Bolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterirken, kent merkezine yakın ormanlık alanlarda çiçekler açarak ilginç bir mevsim geçişi yaşanıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, merkeze yakın ormanlık alanlarda ise havanın ısınmasıyla çiçekler açtı.

Yedigöller Milli Parkı bölgesinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü görülürken, kent merkezine yakın bölgelerde açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Karla kaplı yüksek kesimlerde kış mevsimi, diğer alanlarda ise ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
