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Japonya Ligi hangi kanalda, Japonya J1 Ligi maçları şifresiz nereden izlenir?

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Japonya Ligi hangi kanalda, Japonya J1 Ligi maçları şifresiz nereden izlenir?
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Asya futbolunun en güçlü liglerinden biri olan Japonya J1 Ligi, Türkiye'deki futbolseverlerin de ilgiyle takip ettiği organizasyonlar arasında yer alıyor. Avrupa takvimine geçişle birlikte 2026-2027 sezonunu sonbahar-ilkbahar formatında oynayan Japonya Ligi'nde heyecan sürerken, maçları canlı izlemek isteyenler Japonya Ligi'nin hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor.

Japonya Ligi maçları Türkiye'de şifresiz olarak yayınlanıyor. İşte Japonya Ligi maçlarını canlı ve şifresiz izlemek için bilmeniz gerekenler.

JAPONYA LİGİ HANGİ KANALDA?

Japonya J1 Ligi'nin 2026-2027 sezonunda Türkiye'de KRT TV'de şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu. Böylece futbolseverler, Japonya Ligi'nde oynanan karşılaşmaları herhangi bir abonelik ücreti ödemeden televizyon üzerinden takip edebilecek.

JAPONYA LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Japonya Ligi maçlarını şifresiz izlemek isteyenler, karşılaşmaları KRT TV ekranlarından takip edebilir. Lig maçları, J.League'in resmi YouTube kanalı üzerinden de yayınlanıyor. J.League, yayın kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki izleyiciler için resmi YouTube kanalında maç yayınlarını genişletti. Bu sayede futbolseverler, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ya da akıllı televizyon üzerinden J1 Ligi karşılaşmalarına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

JAPONYA LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Japonya ile Türkiye arasında 6 saatlik saat farkı bulunuyor. Japonya Ligi maçları genellikle hafta sonları yerel saatle öğleden sonra ve akşam saatlerinde oynanıyor. Bu nedenle karşılaşmalar Türkiye saatiyle çoğunlukla sabah ve öğle saatlerinde başlıyor.

JAPONYA LİGİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Japonya Ligi, uzun yıllar boyunca ilkbahar-sonbahar takvimiyle oynanıyordu. Japonya Futbol Ligi, 2026-2027 sezonuyla birlikte Avrupa liglerinin takvimine uyum sağlayarak sonbahar-ilkbahar formatına geçti. Yeni sezon yaz aylarında başladı ve ilkbaharda tamamlanacak. Liglerde kış aylarında bir ara verilecek.

JAPONYA LİGİ'NDE KAÇ TAKIM VAR?

Japonya J1 Ligi'nde 20 takım mücadele ediyor. Ligde Kashima Antlers, Urawa Red Diamonds, Yokohama F. Marinos, Kawasaki Frontale, Vissel Kobe ve Sanfrecce Hiroshima gibi köklü kulüpler yer alıyor. Lig sonunda zirvede yer alan takımlar Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ederken, alt sıralarda bulunan takımlar J2 Ligi'ne düşüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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