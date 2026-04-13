Erken göçen leyleklere kar sürprizi

İlkbahar'ın habercisi olarak bilinen leylekler, mart ayı itibariyle Anadolu'nun çeşitli yerlerine göç etti. Sivas'ta da yuvalarına yerleşen leylekler kar sürprizi ile karşılaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışı görülürken leyleklerin şaşkın bakışları cep telefonu ile görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı