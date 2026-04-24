Bingöl'ün kuzeyinde kış, güneyinde bahar yaşanıyor

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla mücadelenin sürdüğü kış koşulları etkili olurken, daha düşük rakımlı bölgelerde bahar yüzünü gösterdi.

Kentte bu yıl son dönemlerin en yoğun kar yağışı yaşandı. İlkbaharda da yağışın etkisini sürdürdüğü kentte mart ve nisanda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün kuzeydoğusunda yer alan Karlıova ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Şerafettin Dağları'ndaki mezrada yaklaşık 5 metreyi bulan karla mücadele ve yol açma çalışmaları kepçe ve iş makineleriyle devam ediyor.

Kış boyunca defalarca açılan, yoğun kar yağışı ve tipinin de etkisiyle yeniden ulaşıma kapanan yolda ekipler ulaşımın sağlanması için çalışıyor.

Kentin güneyinde bahar yaşanıyor

Bingöl'ün bir yanı kışı yaşarken, diğer yanında ilkbahar havası hakim.

Kentin güneyindeki Gözeler köyü ve Bingöl Ovası ile Sancak Ovası'nda ilkbahar yaşanıyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının artmasıyla doğa yeşillendi, ağaçlar çiçek açtı, menderesler canlandı.

"Karın yüksekliği kepçenin boyunu aşıyor"

Karlıova İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sümbül, AA muhabirine, geniş ve zorlu coğrafyada karla mücadele çalışmasını ilkbaharda da sürdürdüklerini söyledi.

Personelin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını belirten Sümbül, "Hasanova köyünün Burmataş mezrası ilçemize yaklaşık 23 kilometre mesafede. Köy yolunu açmak için mücadelemiz devam ediyor. Bingöl'ün bazı bölgelerinde çiçekler açtı ama biz burada karla mücadele ediyoruz." dedi.

Sümbül, ilçedeki köylerin 300 kilometreyi bulan yol ağından sorumlu olduklarını ifade ederek, kış boyunca kapanan yolları açmak için bazı köylere 10 kez gittiklerini kaydetti.

"Karın yüksekliği kimi zaman kepçenin boyunu aşıyor. Biriken karı temizlemekte bazen zorlanıyor araçlarımız. Zaman zaman bu zor şartlarda araçlarımız arıza da vermekte." ifadelerini kullanan Sümbül, arızaları giderdikten sonra çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"Nisan ayında da kar çilesi devam ediyor"

Yaklaşık 14 yıldır kepçe operatörlüğü yapan Sinan Bingöl de vatandaşların mağdur olmaması için ekip olarak çalıştıklarını söyledi.

Bingöl, tüm zorluklara rağmen yolları açtıklarını anlatarak, "Nisan ayında da kar çilesi devam ediyor. Kar kalınlığı 4-5 metreyi buluyor. Araçlarda arızalar ve zincir kopmaları yaşanıyor ama ekip olarak dayanışma içinde sorunları gideriyor, vatandaşlarımızın yolunu açıyoruz." diye konuştu.

"Bingöl müthiş bir coğrafya, tüm doğaseverleri bekliyoruz"

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi de Bingöl'ün doğasının eşsiz bir çeşitlilik sunduğunu belirtti.

Bir yanda kış koşullarına bir yandan da doğanın uyanışına tanıklık ettiklerini anlatan Elçi, şunları söyledi:

"Bu güzellikleri belgelemeye çalışıyoruz. Bingöl Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum ile en sıcak illerinden biri olan Diyarbakır arasında kalan müthiş bir coğrafya. Bir yanımız kış, bir yanımız ilkbahar. Bingöl müthiş bir coğrafya tüm doğaseverleri bekliyoruz."