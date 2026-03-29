Haberler

Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yağışlarla arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde kış ve ilkbahar yağışları, Kazandere Barajı'nın doluluk oranını yüzde 58,62'ye çıkardı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle düşen seviyenin, son yağışlarla birlikte artması bekleniyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki barajın su seviyesi geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

Geçen yıl temmuz ayında yüzde 1,92 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın su seviyesi, son yağışların ardından yüzde 58,62 olarak ölçüldü.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve sağanaklar, barajdaki su seviyesinin yükselmesini sağladı.

Etkili olan yağışların barajın doluluk oranını daha da artırmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

