Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yağışlarla arttı

Kırklareli'nde kış ve ilkbahar yağışları, Kazandere Barajı'nın doluluk oranını artırdı.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki barajın su seviyesi geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

Geçen yıl temmuz ayında yüzde 1,92 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın su seviyesi, son yağışların ardından yüzde 58,62 olarak ölçüldü.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve sağanaklar, barajdaki su seviyesinin yükselmesini sağladı.

Etkili olan yağışların barajın doluluk oranını daha da artırmasının beklendiği belirtildi.