Göçerler İlkbahar Ziyaretlerinin Ardından Memleketlerine Dönmeye Başladı

Göçerler İlkbahar Ziyaretlerinin Ardından Memleketlerine Dönmeye Başladı
Güncelleme:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Bitlis'in yaylalarında yazı geçiren göçerler, havaların soğumasıyla birlikte memleketlerine doğru yola çıkmaya başladı. Hayvancılıkla uğraşan besiciler, dönüş öncesi hazırlıklarını tamamladı.

İlkbahar mevsiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelerek Bitlis'in zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında konaklayan göçerler, havanın soğumasıyla memleketlerine dönmeye başladı.

Özellikle Batman ve Siirt'ten gelerek yaz mevsimini hayvancılık için elverişli olan Bitlis'in yaylalarında geçiren göçerler, dönüş hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşık 5 ay boyunca Bitlis merkeze bağlı Narlıdere köyünün yaylalarında konaklayan göçerler, memleketlerine gitmek için küçükbaş hayvan sürüleriyle yola çıktı.

Siirtli besici Lazgin Keşli, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraştıklarını ve haziran ayında Siirt'ten gelerek buradaki yaylada konakladıklarını söyledi.

Kasım ayına kadar Siirt'e varacaklarını belirten Keşli, "Bir hafta veya 10 güne kadar Siirt'e varmayı planlıyoruz. Hayvancılık çok zor. Gece gündüz yürüyoruz. Çoban yatmıyor, uykusuz kalıyor, yağmur ve kar altında bekliyor. Hava soğumaya başladı. Gittikçe de soğuklar artıyor."

Bin koyununun bulunduğunu, arpa ve saman fiyatının yüksek olması nedeniyle zorlandıklarını anlatan Keşli, şöyle devam etti:

"Kardeşlerim de Van'daki yaylalarda kalıyor. Onlar da Siirt'e dönecek. Onların yolculuğu daha uzun sürüyor. 5 aydır Narlıdere köyünün yaylasındayız. Bu yıl ürünler çok kazanç getirmiyor. İşimizin zorluğunun haddi hesabı yok. Gece gündüz çalışıyoruz. Bir dakika hayvanın başından ayrılsan kurtlar telef ediyor. Derede olsan yağışta sel götürüyor. 11 kişi bu hayvanlara bakıyoruz. Sütten elde ettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
