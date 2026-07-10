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Antalya'da Karagöl temmuz ayında da su varlığını koruyor

Antalya'da Karagöl temmuz ayında da su varlığını koruyor
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Antalya’nın Elmalı ilçesinde, 1970’lerde tarım arazisi olan Karagöl havzası, kış ve ilkbahar yağışlarıyla doldu ve temmuz ayında da su varlığını sürdürerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 1970'li yıllarda tarım arazisi olarak kullanılan Karagöl havzası, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından tuttuğu suyu temmuz ayında da koruyor.

Antik dönemden bu yana bölge yaşamının önemli doğal alanlarından biri olduğu değerlendirilen Karagöl, son yıllarda etkili yağışlarla yeniden suyla kaplandı. Yaz aylarında büyük ölçüde kuruması beklenen göl alanındaki su varlığı, temmuz ayında da devam etti.

Dronla görüntülenen Karagöl'de su yüzeyine yansıyan bulutlar, çevredeki dağlar ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bir dönem tarım arazisi olarak kullanılan alanda oluşan su birikintileri, çevredeki ekili alanlar ve seralarla birlikte havadan görüntülendi.

Uzun yıllar su tutmayan Karagöl'ün yeniden göl görünümüne kavuşması, bölgedeki doğal peyzajı da değiştirdi. Temmuz ayında da su varlığını sürdüren alan, Elmalı Ovası'na havadan bakıldığında etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Can Yücel
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