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Kırklareli'nde Sazlık Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

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Kırklareli'nde geçen yaz kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Sazlık Göleti, ilkbahar yağışlarıyla yeniden doldu. Doluluk oranı yüzde 85'e ulaşırken, besiciler hayvanlarının su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.

Kırklareli'nde geçen yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Sazlık Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla yükseldi.

Merkeze bağlı İnece beldesinde bulunan gölet, geçen yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Bölgede etkili olan ilkbahar yağışlarının ardından göletin su seviyesi artmaya başladı.

Göletin doluluk oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.

Çevrede besicilik yapan üreticiler hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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