Toroslarda bereketli hasat: Eğriçayır Yaylası'nda petekler balla dolup taştı

Mersin'de yağışlı geçen kış ve ilkbahardan sonra rengarenk çiçeklerin açtığı Toroslar'daki Eğriçayır Yaylası'na çıkan arıcıların petekleri kısa sürede balla dolup taşınca hasat başladı. Kovanlar ve peteklerin balla taşması arıcıların yüzünü güldürürken gelecek yıllar için ise umut oldu.

Türkiye'nin bir çok alanda önemli üretim merkezlerinden Mersin'de 4 binden fazla arıcı bulunuyor. Kış mevsimini sıfır rakımda atlatan arıcılar, yaz mevsimini ise rengarenk çiçeklerin yeni açmaya devam ettiği ilkbaharın yaşandığı 2 bin rakımlı Toros dağları zirvesine yakın noktalarda geçiriyor. Kovanların yaklaşık bir ay önce taşındığı Torosların zirvesinde 2 bin rakımın üzerinde bulunan Eğriçayır Yaylası'nda da bugünlerde ilk bal sağımları başladı. Dünya Arıcılık Örgütü tarafından düzenlenen yarışmada dünya birincisi seçilen Toplam Aktivite (TA) değerinin yüksek olduğu bilimsel çalışmayla kanıtlanan Eğriçayır balının ilk hasadı bereketi gözler önüne serdi. Kapakları açan arıcıların yüzlerini, arıların balla doldurdukları petekle ile kovan arasındaki üst kısımlara bile üretim yapması güldürdü, hem de gelecek sezonlar için umut oldu. Kovanlardan tek tek alınan petekler çadıra götürüldü. Peteklerdeki sırlar bal tarağı ile alınarak sağımı gerçekleştirildi.

"Çıtalar doldu, bu sene çok verimli"

Bal hasadı yapan arıcılardan Celay Çay yüzlerinin güldüğünü belirterek "Toroslardaki Eğriçayır yaylamız bu kış bolca kar ve yağmur aldı. Bu bol yağan yağmur ve karlar yaylamızdaki yabani çiçekleri suladı. Arılarımız kar sularının suladığı bu çiçeklerden bolca nektar topladı, kovana getirdi. Artık çıtaları balla doldurmayı bırakın, örtü bezinin altındaki yerlere petek yapıp oraları da balla doldurdu. Bu sene için çok verimli" dedi.

Son birkaç yılın yağış azlığı nedeniyle çok kötü geçtiğine vurgu yapan Çay," Yani kurak geçiyordu. Hasat oluyordu ama eski yıllara göre çok az oluyordu. Geçtiğimiz yıllarda biraz da böyle ümidimizi kaybetmiştik. Küresel ısınma haberlerini de okuyunca içimiz böyle çok kararıyordu. Ama bu yıl yağan yağmurlar, karlarla Eğriçayır Yaylası'nda her yerden su fışkırıyor. Akmayan pınarlar akıyor, su kaynakları kurumuştu oradan su geliyor. Bunlar doğaya yansıdı. En güzeli de arılarımıza yansıdı. Yani bu yıl peteklerimizden bolca bal akıyor" ifadelerini kullandı.

"Balın en doğal hali"

Verimli sezonun göstergesi olarak yüzde 100 tamamen arıların ördüğü doğal petek balını gösteren bir yıldır arıcılığa merak salan gençlerden Ecem Durmaz'da " Görmüş olduğunuz gibi bunun üstünde sır yok henüz, sırlamamış. Yani peteğin ilk hali diyebilirim. En doğal hali. Yapay petek zaten yok. Şeklinden de belli oluyordur eminim ki. Az önce de dayanamadım şöyle minicik bir ısırık aldım. O kadar güzel, tatlı kokuyor ki anlatamam. Tadı da zaten mükemmel" şeklinde konuştu.

Eğriçayır yaylasında bereketin inanılmaz güzel olduğunu aktaran Durmaz" Çünkü yağışlar çiçeklerimize, bitkilerimize yaradı. Floramız inanılmaz güçlendi, kuvvetlendi. Bu sebeple bu sezonun güzel olması bizim için inanılmaz, kaçınılmaz. Her kovanımız birbirinden bereketli dolup taşıyor balla. Kovanlarımızı kontrol ettik tek tek, aldık peteklerimizi çadırımıza getirdik, sırlarını alıyor, sağım makinesine koyuyoruz. Peteklerimizi orada sağıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı