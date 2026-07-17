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Hububat hasadı: Yağışlar buğdayı etkiledi, arpada verim yüz güldürdü

Hububat hasadı: Yağışlar buğdayı etkiledi, arpada verim yüz güldürdü
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Samsun'un Kavak ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı. Üretici Aydın Van, ilkbahar yağışlarının buğday verimini olumsuz etkilediğini ancak arpada verimin güzel olduğunu belirtti. Çiftçiler bereketli bir sezon bekliyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde 2026 yılı hububat hasadı başladı.

İlçenin farklı mahallelerinde üreticiler biçerdöverlerle tarlalara girerek buğday ve arpa hasadına başladı. Aylar süren emeklerin ardından başlayan hasat, çiftçiler için yoğun bir çalışma dönemini de beraberinde getirdi.

Hasat sezonunu değerlendiren üretici Aydın Van, bu yıl ilkbahar döneminde etkili olan yağışların özellikle buğday üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Van, "Bu yıl Kavak'ta yağışların fazla olması nedeniyle buğdaylarda beklediğimiz verimi alamadık. Buna rağmen arpa tarlalarında verim oldukça güzel. İnşallah tüm üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu olur" dedi.

Kavak'ta önümüzdeki günlerde hasadın daha da yoğunlaşması beklenirken, üreticiler hem ürünlerini en kısa sürede kaldırmayı hem de emeklerinin karşılığını almayı hedefliyor. Çiftçiler, sezon boyunca hava şartlarının elverişli olmasını temenni ederek tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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