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Ağrı'da mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü

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Ağrı'da ilkbahar yağışları ve kar erimesiyle mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşillendi ve çiçeklerle kaplandı. Dronla görüntülenen manzaralar bahar güzelliğini yansıtıyor.

Ağrı'da ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü.

Kent merkezinin en uzak yerleşim yerlerinden olan Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan mendereslerde bahar güzelliği yaşanıyor.

İlkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen mendereslerin çevresi de hem yeşile büründü hem de çiçeklerle kaplandı.

Düz ovada kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki mendereslerin çevresinde güzel manzaralar oluştu.

Bölgedeki hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve tarımda da kullanılan menderesler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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