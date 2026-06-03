Norveç, kayıtlara geçen en sıcak ilkbaharını yaşadı

Norveç'in kayıtlara geçen en sıcak ilkbahar mevsimini yaşadığı belirtildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, iklim verilerine dayandırdığı haberinde, bu yıl, ülkenin bugüne kadar kayıtlara geçen en sıcak ilkbaharını yaşadığını kaydetti.

Paylaşılan verilere göre, 30 Nisan'da mevsimin en yüksek sıcaklığı 26,5 derece olarak kayıtlara geçti.

İklim araştırmacısı Jostein Mamen, NRK'ye yaptığı açıklamada, ilkbaharda kaydedilen hava sıcaklıklarının 2024 ve 2025'e oranla çok daha yüksek olduğunu ifade etti.