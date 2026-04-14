Küresel Sumud Filosu'na katılacak HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin İtalya'ya uğurlandı Açıklaması

Küresel Sumud Filosu'nun "2026 İlkbahar Küresel Sumud Deniz Misyonu"na katılacak HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı, Denetleme Kurulu Üyesi ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, yolculuğun başlayacağı İtalya'ya uğurlandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu önünde Zengin'in İtalya'ya uğurlanması amacıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kayabaşı, HAK-İŞ'in bugüne kadar tüm mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Filistin halkıyla da dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Filistin'e Destek Platformu'nun aktif üyeleri arasında yer aldıklarını aktaran Kayabaşı, platformun ülke genelinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetlere HAK-İŞ olarak maddi ve manevi destek verdiklerini, bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kayabaşı, "Fatma kardeşimiz inşallah Sumud Deniz Misyonu'nda, HAK-İŞ mensuplarını, üyelerini orada temsil edecek. İnşallah oradaki ablukayı yıkarak Gazze'nin topraklarına ayak basmak tüm filodaki mürettebata, tüm kardeşlerimize, tüm aktivistlere nasip olur." ifadelerini kullandı.

Fatma Zengin de Gazze halkına destek vermek için HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yıllardır mücadele ettiklerini ifade ederek, Sumud Filosu'nun 21'inci seferini düzenlediğini belirtti.

Zengin, "Sadece 2006'da karaya ayak basıldı ancak bugün 2026 İlkbahar Sumud Filosu'nda en büyük Sumud Filosu yola çıkacak. 70 ülkeden 1000 aktivist, 100 tekneyle denize açılacağız. İnşallah bu sefer Gazze'ye ayak basmak nasip olur, yardımlarımızı Gazze'ye ulaştırabiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Ali Kayabaşı tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edilen Zengin, dualarla İtalya'ya uğurlandı.