İngiltere kuraklıktan çıkmak için 6 ayda ortalamanın en az yüzde 120'si yağış almalı

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İngiltere'nin ilkbahar başında kuraklıktan çıkmış sayılabilmesi için gelecek 6 ay boyunca uzun dönem ortalama yağış miktarının en az yüzde 120'si kadar yağış alması gerektiği bildirildi.

İngiltere Çevre Ajansı bünyesindeki Ulusal Kuraklık Grubu, ülkedeki su şirketlerinin üst yöneticileriyle bir araya gelerek tüketicilerin su arzını güvence altına almak için uygulanan önlemleri görüştü.

Bu önlemler arasında, rezervuarlardan yerel nehirlere bırakılan su miktarının azaltılması ve uygun görülen yerlerde gece saatlerinde su basıncının düşürülmesi de yer alıyor.

Su şirketlerinin sızıntıların tespit edilmesini hızlandırması ve su seviyesi en düşük olan rezervuarları desteklemek amacıyla şebekenin diğer bölgelerinden su aktarılması için çalışmalarını yoğunlaştırması bekleniyor.

Toplantı kapsamında İngiltere Çevre Ajansı tarafından yapılan analize göre, ekim ayının ilk yarısının kurak geçtiği ancak hafta ilerledikçe yağışlı havanın geniş alanlara yayılmasının beklendiği ve bunun su kaynaklarına katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, İngiltere'nin yaz döneminden beri etkili olan şiddetli kuraklık koşullarından ilkbahar başında çıkmış sayılabilmesi için gelecek 6 ay boyunca uzun dönem ortalama yağış miktarının en az yüzde 120'si kadar yağış alması gerekiyor.

Söz konusu toplantıya başkanlık eden İngiltere Su Bakanı Emma Hardy ise yaptığı açıklamada, su tedarikini güvence altına almak için gösterilen çabaların umut verici olduğunu belirterek, "Müşterilerin su arzında kesinti yaşanmayacak. Bununla birlikte, şiddetli kuraklık ilan edilmesi, suyu korumak amacıyla önleyici adımların atılmasını sağlamamıza imkan verdi. Kamuya yönelik su arzının sürdürülmesinden su şirketleri sorumlu olmaya devam etse de önümüzdeki haftalarda suyu daha bilinçli kullanmanın yollarını düşünerek hepimiz katkıda bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA