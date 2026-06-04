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Köyceğiz'de yağışlar ot verimini artırdı

Köyceğiz'de yağışlar ot verimini artırdı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilkbahar yağışlarının bol olması ot verimini artırdı. Çiftçiler sulama masrafından kurtulurken, hayvan yetiştiricileri de ot bolluğu sayesinde hayvanlarını doğada otlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağışların bol olması ot verimini artırdı.

Bu yıl Mayıs ayının son haftasına kadar yağmur ara ara yağmaya devam etti. İlkbahar mevsimi bol yağışlı geçti. Yağışın bol olması çiftçileri sevindirdi. Sebze ve meyvelerde uzun süre sulama ihtiyacı duyulmadı. Bu da sulama masrafını azalttı. Ayrıca yağışların bol olması hayvan yetiştiricilerini de memnun etti. Yağışlar nedeniyle ot veriminin artması hayvan yetiştiricilerine katkı sağladı. Hayvan yetiştiricileri otları biçerek balya yaptırıp depolarını doldurdu. Bazı küçükbaş hayvan yetiştiricileri ise sürülerini doğada otlatmayı tercih etti. Hayvan yetiştiricisi Halil Işıldak bu sene ot veriminin bol olduğunu belirterek; "Hayvanlarımı doğada otlatmaya çıkardım. Otun çok olması nedeniyle hayvanlarım bayram ediyor. Geçen sene kuraklık yaşadık. Hayvanlarımızı besleme konusunda sıkıntı yaşadık. Bu sene memnunuz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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