Gercüş'te mercimek hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar sayesinde mercimekte verim arttı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiren çiftçiler, bu yıl hasattan memnun olduklarını belirtti.

Gercüş ilçe merkezi ve köylerinde stratejik tarım ürünleri arasında yer alan mercimekte hasat çalışmaları sürüyor. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle verim kaybı yaşayan üreticiler, bu yıl kış aylarında etkili olan kar yağışı ve ilkbaharda görülen düzenli yağışlarla birlikte yüksek verim elde etti. Dronla kaydedilen görüntülerde, çiftçilerin traktörlerle tarlalarda yürüttüğü hasat çalışmaları yer aldı. Biçilen mercimeklerin tarlalarda sıralandığı görülürken, ilçe genelindeki tarımsal faaliyetler de görüntülendi.

'BU SENE ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Üreticilerden Siraç Çetin, geçen yıl kuraklık nedeniyle ciddi kayıplar yaşadıklarını belirterek, "Geçen sene kuraklıktan dolayı neredeyse hiçbir şey yoktu, emeğimiz boşa gitmişti. Ama bu sene maşallah, kışın kar yağışının iyi olması, ardından bahar aylarında da yağışların tam vaktinde ve güzel düşmesiyle birlikte mercimek çok iyi geldi. Bu sene maşallah çiftçilerimizin yüzü güldü, bereketli bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı