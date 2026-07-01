Çayır mantarını toplaması zahmetli yemesi lezzetli

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ilkbahar ve yaz aylarındaki yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen çayır mantarları, bölge halkı için hem lezzetli bir besin kaynağı hem de önemli bir uğraş haline geldi.

Çekerek ilçesindeki yeşil alanlarda sıklıkla görülen çayır mantarlarını toplamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde arazilere akın ediyor. Yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte meralarda mantar bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, topladıkları mantarları evlerinde tüketerek sofralarına lezzet katıyor. Mantar toplamanın kendileri için adeta bir gelenek ve hobi olduğunu belirten yöre halkı, doğal ortamda yetişen mantarların eşsiz bir lezzete sahip olduğunu ifade ediyor.

"Bilmediğimiz mantarı toplamıyoruz"

45 yıldır doğadan mantar topladığını söyleyen Ali Gürgen "Babadan, dededen gördüklerimiz. Bildiğimiz mantarları topluyoruz. Bölgemizde genelde çayır mantarı olarak bilinen ağ mantarı, dolaman bunları biliyoruz. Bilmediğimiz mantarı toplamıyoruz. Zehirli çeşidi çok. Bilen toplasın. Bilmeyen kesinlikle toplamasın. Dağ mantarı da lezzet yönünden iyidir. Köy göçüren, kayış kıran denilen mantarların hepsi birbirine benziyor. Bilmediğiniz mantarı toplamayın da yemeyin de. Vatandaş bildiği mantardan kültür mantarından yesin" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı