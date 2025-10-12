Haberler

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası, ilkbahar ve yaz mevsiminde popüler bir mekanken, son günlerde yaşanan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kış manzarasıyla sakin bir havaya bürünen yaylada kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak yeri olan ve ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri etkileyen yayla, kar yağışıyla kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Yayla, kar yağışının ardından sessizliğe büründü.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
