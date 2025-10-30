Haberler

Göçerler Yaylalardan İniyor: Kış Yolculuğu Başladı

Göçerler Yaylalardan İniyor: Kış Yolculuğu Başladı
İlkbahar ve yaz aylarında hayvanlarını yaylalarda otlatan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu'nun sıcak bölgelerine dönüş yapıyor. Uzun bir yolculuğa çıkan aileler, hayvanlarının bakımını sürdürerek kış için hazırlık yapıyorlar.

İlkbaharda hayvanlarını otlaklarda beslemek için Muş ve Erzurum'un yaylalarına gelen göçerlerin havaların soğumasıyla dönüş yolculuğu devam ediyor.

İlkbahar ve yaz mevsiminde binlerce hayvanını verimli meralarda ve temiz su kaynaklarının bulunduğu alanlarda otlatan aileler, bu sayede hayvanlarından daha yüksek verim elde ediyor.

Bölgede havaların soğumasıyla gruplar halinde yaylalardan Güneydoğu Anadolu'nun sıcak bölgelerine doğru dönüşe geçen göçerler, Muş'un Akpınar köyü kırsalında mola verdi.

Erzurum'un Karayazı yaylasından gelen besici Halis Esmer, AA muhabirine, mayısta geldikleri yaylada 5 ay konakladıktan sonra kışı geçirmek için Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına döneceklerini söyledi.

Uzun süren yolculuk sonunda Muş'a ulaştıklarını anlatan Esmer, "Burada bir süre mola verdikten sonra Şenyayla bölgesinden Diyarbakır'ın Kulp ilçesine doğru yola çıkacağız. Oradan da Mardin'in Nusaybin ilçesine gideceğiz. Koyunlarımız gebe olduğu için kamyonlarla göndermedik. Kısa süre sonra doğum yapacaklar. Yaklaşık 40 gündür yoldayız. Daha bir ay kadar yolumuz var." dedi.

Göçerlerden Hasan Karabulut ise bölgede hava soğuduğu için sıcak bölgelere dönüş yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Geçimlerini küçükbaş hayvanlardan sağladıklarını dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Yaylada kaldığımız sürede hayvanlarımızdan süt, yoğurt ve peynir elde ediyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalar serin ve su çok olduğu için verimli ürün alıyoruz. Yaylası ve havası güzel. İlkbahar mevsiminde yaylaya gidiyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz başka bir mesleğimiz yok. 1550 küçükbaş hayvanımız var. Gece konaklıyoruz, gündüz de hayvanları otlatarak yola devam ediyoruz. Günde ortalama 7-8 kilometre yol yürüyoruz. 25 gündür yoldayız. Daha 30 günlük yolumuz var."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
