Haberler

NetWork İlkbahar/Yaz 2026 Ceremony Koleksiyonu'nu tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NetWork, İlkbahar/Yaz 2026 Ceremony Koleksiyonu'nu beğeniye sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel kutlamalara eşlik etmek üzere tasarlanan ve detaylarla şekillenen koleksiyon, davet ve etkinliklerde stilin etkisini öne çıkararak zamansız bir görünüm sunuyor.

Kadın koleksiyonunda siyah ve kırık beyaz tonlar dikkati çekiyor. Asimetrik tek omuz maxi elbiselerden mini ve midi boy tasarımlara uzanan seçki, akışkan kumaşlar ve kesimlerle silüeti yeniden yorumluyor. Dik yakalar, kare ve asimetrik formlarla detaylar, parçalara karakter kazandırıyor.

Erkek koleksiyonunda ise keten, yün ve ipek karışımlı takımlar, konforla şıklığı bir araya getiriyor. Çizgili ve düz alternatifler, "slim" ve "comfort fit" seçenekleriyle farklı kullanım alanlarına uyum sağlarken, geniş yakalar, çift düğme detayları ve fonksiyonel dokunuşlar daha sade bir görünüm sunuyor.

Koleksiyonda yer alan bazı takımlar, Zegna ve Loro Piana kumaşlarına referans veren dokularıyla öne çıkıyor. Koleksiyona, NetWork mağazaları ve markanın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

