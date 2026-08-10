Erzincan'da Bisiklet Tamircileri Yaz Aylarında Yoğun Mesai Yapıyor

Erzincan'da ilkbahar ve yaz aylarında bisiklet kullanımının artması, kentte uzun yıllardır bu mesleği sürdüren bisiklet tamircilerinin işlerini hareketlendirdi.

Kentte 46 yıldır bisiklet tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mustafa Taşdemir, mesleğe hobi olarak başladığını ve yıllar içinde bunu geçim kaynağı haline getirdiğini söyledi. Yaz aylarında bisiklet kullananların sayısının arttığını belirten Taşdemir, her türlü bisikletin tamirini yaptıklarını ifade etti.

Müşterilerin taleplerine göre vitesli, vitessiz, dağ ve yarış tipi bisikletlerin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Taşdemir, "Bu işi severek yapıyorum. Patlağından frenine, akordundan göbeğine kadar bütün tamirlerini bıkmadan yapıyoruz" dedi.

Bisiklet kiralama hizmeti de verdiklerini dile getiren Taşdemir, özellikle ortaokul ve lise öğrencileri ile askeri personelin bisiklet kiraladığını söyledi.

Mesleğin en büyük sorununun çırak bulmak olduğunu belirten Taşdemir, gençlerin bu tür el sanatlarına ve tamir işlerine yeterince ilgi göstermediğini ifade etti.

Erzincan'da yaz aylarında artan bisiklet kullanımıyla birlikte tamir ve bakım taleplerinde de artış yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı