Kütahya'da kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 5 bin yıldır ilkbahar aylarında çiftleşmek için ormandan gölete göç eden kurbağalar, kara yolundan birbirlerinin sırtında yolu aşmaya çalışıyor.

Topuk Yayla mevkisindeki ormanlık alanda bulunan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme dönemi gelmesiyle yollara düştü. Ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında en zorlu adımları olan Domaniç-İnegöl kara yolunu geçmek zorunda kalıyor.

Yüzlerce kurbağanın aynı anda yola çıkması, özellikle akşam saatlerinde dikkat çeken görüntüler oluşturuyor. Kurbağaların bir kısmı birbirlerinin sırtında ilerlerken, bazıları ise yoğun araç trafiği nedeniyle ezilerek can veriyor.

Gölete ulaşan kurbağalar, burada çiftleşme sürecini tamamlayarak larvalarını suya bırakıyor. Bu döngü, her yıl aynı dönemde tekrarlanıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümünce Kütahya kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 2010 yılında bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü bir kap bulunmuştu.

5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen kurbağa figürlü kaptan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada benzer böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varılmıştı.