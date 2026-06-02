Dereye dönen kocaman nehir yeniden coştu

Elazığ'da 2020 yılındaki kuraklık nedeniyle dereye dönen kocaman nehir yatakları, bu yıl etkili olan kar ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte yeniden gürül gürül akan sularla doldu.

Elazığ genelinde 2020 yılında iklim şartlarına bağlı olarak baş gösteren ve baraj havzalarını doğrudan etkileyen kuraklık süreci, bu yıl yerini yoğun yağış dalgasına bıraktı. 6 yıl önce yetersiz kar ve yağmur yağışları nedeniyle barajı besleyen devasa nehirlerin yatakları daralarak dere görünümünü almış ve su sirkülasyonu durma noktasına gelmişti. Aynı havzalar, bu yıl yüksek kesimlerde biriken kar kütlelerinin erimesi ve ardından gelen ilkbahar sağanaklarıyla birlikte son yılların en yüksek su hacmine ulaştı. Bölgede 2020 yılındaki kurak dönemde çekilen arşiv görüntüleri ile güncel durum karşılaştırıldığında, su yataklarındaki değişim net bir şekilde gözler önüne serildi. Dron ile havadan çekilen görüntülerde ise kuraklık döneminde daralan ve taş yığınlarından ibaret kalan nehir yatağındaki su debisi, bu yıl maksimum seviyeye ulaştığı gözlendi.

Uzun yıllar sonra su seviyesinin bu maksimum noktaya geldiğini ifade eden Muratbağı Köyü sakinlerinden Abdulbaki Ercan, " 1974'te buraya taşındık. Yıllarca baraj suyu seviyesi bazen iniyor bazen de yükseliyor. Bu sene yağışlar iyi olması nedeniyle suyumuz doldu. Vatandaşlarımız ve yurdumuz için hayırlı olsun. Daha önceki yıllarda baraj suyu çok geri çekilmişti ve saha hayvanlara kalmıştı. Suyun böyle dolması daha faydalıdır" dedi. - ELAZIĞ

