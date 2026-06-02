Haberler

Dereye dönen kocaman nehir yeniden coştu

Dereye dönen kocaman nehir yeniden coştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da 2020 yılındaki kuraklık nedeniyle dereye dönen nehir yatakları, bu yıl etkili olan kar ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte yeniden gürül gürül akan sularla doldu. Bölgede su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Elazığ'da 2020 yılındaki kuraklık nedeniyle dereye dönen kocaman nehir yatakları, bu yıl etkili olan kar ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte yeniden gürül gürül akan sularla doldu.

Elazığ genelinde 2020 yılında iklim şartlarına bağlı olarak baş gösteren ve baraj havzalarını doğrudan etkileyen kuraklık süreci, bu yıl yerini yoğun yağış dalgasına bıraktı. 6 yıl önce yetersiz kar ve yağmur yağışları nedeniyle barajı besleyen devasa nehirlerin yatakları daralarak dere görünümünü almış ve su sirkülasyonu durma noktasına gelmişti. Aynı havzalar, bu yıl yüksek kesimlerde biriken kar kütlelerinin erimesi ve ardından gelen ilkbahar sağanaklarıyla birlikte son yılların en yüksek su hacmine ulaştı. Bölgede 2020 yılındaki kurak dönemde çekilen arşiv görüntüleri ile güncel durum karşılaştırıldığında, su yataklarındaki değişim net bir şekilde gözler önüne serildi. Dron ile havadan çekilen görüntülerde ise kuraklık döneminde daralan ve taş yığınlarından ibaret kalan nehir yatağındaki su debisi, bu yıl maksimum seviyeye ulaştığı gözlendi.

Uzun yıllar sonra su seviyesinin bu maksimum noktaya geldiğini ifade eden Muratbağı Köyü sakinlerinden Abdulbaki Ercan, " 1974'te buraya taşındık. Yıllarca baraj suyu seviyesi bazen iniyor bazen de yükseliyor. Bu sene yağışlar iyi olması nedeniyle suyumuz doldu. Vatandaşlarımız ve yurdumuz için hayırlı olsun. Daha önceki yıllarda baraj suyu çok geri çekilmişti ve saha hayvanlara kalmıştı. Suyun böyle dolması daha faydalıdır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 isim kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor