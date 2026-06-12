Haberler

Bilecik Valisi Sözer, Pazaryeri ilçesindeki baraj ve göletleri inceledi

Bilecik Valisi Sözer, Pazaryeri ilçesindeki baraj ve göletleri inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesindeki Dereköy ve Günyurdu Mustafa Eldemir barajları ile Küçükelmalı Göleti'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden sulama çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Sözer, baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının ilkbahar yağışlarıyla önemli seviyeye ulaştığını belirtti. Dereköy Barajı'nın 10 bin 700 dekar, Günyurdu Barajı'nın 8 bin 50 dekar ve Küçükelmalı Göleti'nin 241 hektar tarım arazisine sulama hizmeti verdiği açıklandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesindeki baraj ve göletlerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dereköy ve Günyurdu Mustafa Eldemir barajları ile Küçükelmalı Göleti'nde incelemede bulunan Sözer, yetkililerden sulama çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, ilkbahardaki yağışlarla baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının önemli seviyeye ulaştığını belirtti.

Dereköy Barajı'yla 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanabildiğini aktaran Sözer, Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nın 8 bin 50 dekar, Küçükelmalı Göleti'nin ise 241 hektar tarım arazisine sulama hizmeti verdiğini vurguladı.

İncelemede Sözer'e, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Devlet Su İşleri 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar eşlik etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?

"Kavga istemiyorum" diyen İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son